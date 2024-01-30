به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، با اشاره به این مطلب که پلیس راهور تهران بزرگ جلوی تردد و ورود خودروهای سنگین دودزا را به شهر تهران می‌گیرد، گفت: کامیون‌های دودزا در معابر ورودی شهر تهران از سوی همکارانم در پلیس راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت نداشتن استانداردهای لازم، به رانندگان توصیه می‌شود مسیری دیگر را انتخاب کنند، البته جریمه و پارکینگ نیز در انتظامی مالکان این نوع خودروها است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: اگر راننده‌ای می‌داند که خودرویشان نقص فنی دارد، باید به مرکز معاینه فنی مراجعه و نسب به رفع دودزا بودن آن اقدام کند و در غیر این صورت به ازای هر روز جریمه می‌شوند.

وی اظهار داشت: رانندگان کامیون‌های دودزا باید در جریان باشند که در صورت عدم رسیدگی به مشکلات فنی خودروهایشان، علاوه بر جریمه امکان انتقال خودرو به پارکینگ نیز وجود دارد.

سرهنگ مؤمنی به رانندگان توصیه کرد: اگر معاینه فنی خودرویی ابطال شد، راننده برابر قوانین و مقررات موظف است به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کرده و نسبت به رفع نقص خودرو اقدام و سپس برای اخذ معاینه فنی به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.