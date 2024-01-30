درآمد ۵ میلیارد دلاری با خاموشی گازهای مشعل‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه عملکرد دولت سیزدهم در جمعآوری گازهای مشعل قابل قبول بوده است، گفت: از مجموع ۵۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل در ایران، با برنامهریزی در دولت سیزدهم تا پایان امسال ۱۵ میلیون مترمکعب از این گازها جمعآوری خواهد شد، همچنین تا پایان سال ۱۴۰۳ روزانه حداقل ۳۰ میلیون مترمکعب دیگر از گازهای مشعل جمع میشود.
وی با بیان اینکه باقیمانده گازهای مشعل که حدود ۱۰ میلیون مترمکعب خواهد بود، تا پایان سال ۱۴۰۴ جمعآوری میشود، افزود: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ بیشتر گازهای مشعل در سطح میدانهای نفتی و گازی ایران جمعآوری شود.
معاون برنامهریزی وزیر نفت ادامه داد: البته با توجه به برنامهریزیهای انجامشده برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور، بهصورت طبیعی و با افزایش تولید، شاهد گازهای مشعل جدیدی خواهیم بود که برای آنها نیز باید همزمان با اجرای طرحها، برنامهریزی شود.
فلاحتیان با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت نفت مبتنی بر به حداقل رساندن گازهای مشعل در صنعت نفت و گاز کشور است، گفت: این اقدام، حرکتی زیست محیطی در راستای ایجاد ارزشافزوده و تولید ثروت از طریق گازهای مشعل و رفع نیازهای گازی کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه طرحهای جمعآوری گازهای مشعل بسته به مقیاس و میزان گازی که جمعآوری میکند، سرمایهگذاریهای متفاوتی دارد، تصریح کرد: برای مثال برخی طرحها مانند پالایشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
معاون برنامهریزی وزیر نفت تأکید کرد: در مجموع سرمایهگذاری که باید در عرصه جمعآوری گازهای مشعل انجام شود، بیش از ۵ میلیارد دلار است.
فلاحتیان ارزش گاز مشعلی را که تا پایان سال ۱۴۰۴ در میدانهای نفتی و گازی کشور جمعآوری خواهد شد معادل ارزش صادرات گاز کنونی ایران به کشورهای همسایه دانست و گفت: بر اساس طرحهای پیشبینیشده، روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب، معادل ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال گازهای مشعل جمعآوری و به چرخه اقتصاد کشور تزریق خواهد شد.
وی اظهار کرد: ارزش صادراتی این مقدار گاز، بیش از ۵ میلیارد دلار خواهد بود، بنابراین سرمایهگذاری انجامشده حداکثر ظرف یک سال بازپرداخت میشود.
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