تولید ۴ میلیون بشکه ای نفت در ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت روز دوشنبه (۲۹ آبانماه) در جریان بازدید سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران از وزارت نفت در ادامه نظارتهای ستادی بر دستگاههای اجرایی با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (سلامالله علیها) با بیان اینکه در هیچ دورهای رئیسجمهوری تا این اندازه از صنعت نفت پشتیبانی نکرده و به آن بها نداده است، افزود: به نمایندگی از همه همکارانم در صنعت نفت به لحاظ پشتیبانی و دلگرمی که در دو سال دولت مردمی از وزارت نفت داشتهاید، از شما تشکر میکنم.
وی ادامه داد: اولویتهایی برای صنعت نفت در دولت سیزدهم برنامهریزی شده که از مهمترین اولویتها سرمایهگذاری در پروژههای کلیدی بوده است.
وزیر نفت تأکید کرد: سرمایهگذاریها در حفظ و نگهداشت تولید، رشد تولید نفت و گاز، افزایش تولید از میدانهای مشترک، جمعآوری گازهای مشعل، ذخیرهسازی گاز طبیعی، توسعه اکتشاف میدانهای نفتی و گازی جدید، افزایش ظرفیتهای پالایشی نفت و فرآوردههای نفتی، احداث پالایشگاهها، کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای موجود، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش فرآورش گاز در پالایشگاههای گازی از موارد کلیدی و پروژههای سرمایهگذاری صنعت نفت در دولت سیزدهم بوده است.
اوجی با اشاره به اینکه در این دولت ۱۳۲ طرح که عمدتاً طرحهای نیمهتمام بالادست و پاییندست صنعت نفت بوده، تکمیل و به بهرهبرداری رسیدند، گفت: ارزش این طرحها ۲۸.۵ میلیارد دلار برآورد میشود، البته طرحهای نیمهتمامی را انتخاب کردیم که در راستای رشد تولید نفت و گاز تأثیرگذار باشند.
۵۰ طرح جدید نفتی برای سرمایه گذاری
وی افزود: ۵۰ طرح جدید نیز برای سرمایهگذاری جدید به ارزش ۴۷.۵ میلیارد دلار تعریف کردیم و در مجموع ۱۸۲ طرح به ارزش ۷۶ میلیارد دلار در صنعت نفت با هدف افزایش ظرفیت تولید در بالادست و پاییندست در جریان است.
ویر نفت با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم رشد تولید محقق شود باید دغدغه سرمایهگذاری را داشته باشیم، ادامه داد: این طرحها در هرکدام از چهار شرکت اصلی وزارت نفت تعریف شده است.
اوجی تصریح کرد: بعضی از این طرحها مانند ساخت پالایشگاه فاز ۱۴ پارسجنوبی بیش از ۱۴ سال زمان برده بود و پیشرفت ۵۰ تا ۷۰ درصد داشتند، اما تکمیل نمیشدند اما در دولت سیزدهم توسعه این طرحها شتاب گرفت.
وی با بیان اینکه عمده طرحهای نیمهتمام که سالها روی زمین مانده بودند در این دولت جمعبندی شد و به بهرهبرداری رسید، گفت: در میدان مشترک پارسجنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور از این مخزن تأمین میشود، فاز ۱۱ به بهرهبرداری رسید که تقریباً صفر تا ۱۰۰ آن در این دولت انجام شد، همچنین احداث پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که بخش مهمی از تکمیل آن در دولت سیزدهم انجام شد نیز از دیگر اقدامهای وزارت نفت در میدان مشترک پارس جنوبی است. از دیگر اقدامها برای افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی میتوان به تکمیل خط لوله جدید فاز ۱۶ اشاره کرد.
وزیر نفت افزود: در پارس جنوبی امروز نسبت به شروع دولت سیزدهم ۵۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری تولید میشود.
اوجی با اشاره به اینکه در حوزه میدانهای نفتی نیز افزایش تولید در دولت سیزدهم محقق شده است، ادامه داد: تا آنجا که تولید نفت از ۲.۱ میلیون بشکه در ابتدای دولت سیزدهم به ۳.۴ میلیون بشکه در شرایط فعلی رسیده است.
امضای قرارداد برای حفظ تولید نفت
وی با تأکید بر اینکه هر میدان نفتی و گازی که برداشت میشود در پایان سال افت تولید و افت فشار دارد، گفت: یکی از رسالتهای مهم صنعت نفت حفظ و نگهداشت تولید است که در این زمینه در میدانهای مشترک نفت و گاز ۶ قرارداد به امضا رسیده که بیشتر مربوط به میدانهای مشترک غرب کارون مانند آزادگان، یاران و … میشود و ارزش این قراردادها ۱۴.۵ میلیارد دلار است.
وزیر نفت تأکید کرد: بعضی از این طرحها شروع عملیات آغاز شده و بعضی به بهرهبرداری رسیده است.
اوجی با بیان اینکه اگرچه اغلب میدانهای مشترک نفتی ایران در خشکی با کشور عراق مشترک است، افزود: همچنین در میدانهای مشترک دیگر نیز اقدامهای لازم آغاز شده است. برای مثال در میدان فروزان تولید نفت در شروع دولت سیزدهم روزانه ۲۴ هزار بشکه بود که این عدد امروز به ۳۰ هزار بشکه رسیده است و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ به ۴۰ هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد. تولید از این میدان مشترک ۲۵ درصد رشد داشته و تعداد چاهها نیز با رشدی ۸ درصدی همراه بوده است.
وی ادامه داد: توسعه میدانهای مستقل گازی مانند میدان توس، دی، آغار، هما، وراوی، کیش و… در کشور نیز در جریان است.
جمعآوری ۶۲ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت با سرمایهگذاری ۵.۵ میلیارد دلاری
وزیر نفت به جمعآوری گازهای مشعل در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰ حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب از گازهای مشعل جمعآوری میشد که این عدد در شروع دولت سیزدهم به ۲.۳ میلیون متر مکعب رسید و امروز ۱۱.۵ میلیون متر مکعب از این گازها جمع آوری میشود و تا پایان سال این عدد به ۱۸ میلیون متر مکعب میرسد.
اوجی با اشاره به خاموشی ۴۳ مشعل گاز همراه نفت، افزود: سال آینده جمعآوری گازهای مشعل به ۳۲ میلیون متر مکعب و در سال ۱۴۰۴ به ۶۲ میلیون متر مکعب میرسد.
وی ادامه داد: جمعآوری این گازها در قالب ۵۴ پروژه به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در تمام میدانهای نفتی و مراکز بهرهبرداری انجام خواهد شد. از سوی دیگر، هر میدان جدیدی که توسعه میدهیم گاز مشعل دارد و باید برنامهریزی برای جمعآوری گاز مشعل انجام شود.
وزیر نفت با بیان اینکه بیشترین جمعآوری گازهای همراه در میدانهای غرب کارون بوده است، تصریح کرد: عمده میدانهایی که باقیمانده مربوط به میدانهای شرق کارون است که گازهای غنی است. در عسلویه نیز جمعآوری گازهای فلر مربوط به پالایشگاهها انجام خواهد شد.
اوجی با تاکید بر اینکه طرحهای ذخیرهسازی گاز در چند سال گذشته مغفول مانده بود، گفت: در شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ۱.۸ میلیارد دلار قرارداد برای ذخیرهسازی گاز منعقد شده است.
وی با اشاره به ناترازی بنزین و گازوئیل در کشور، افزود: در دولت قبل اعتقادی به ساخت پالایشگاه وجود نداشت اما در دولت سیزدهم علاوه بر افزایش ظرفیت ۱۰ پالایشگاه نفتی موجود، احداث پالایشگاههای جدید در دستور کار قرار گرفت.
آخرین وضعیت تولید پتروشیمی
وزیر نفت ادامه داد: ۶ طرح کلان کیفیسازی و افزایش ظرفیت تولید در پالایشگاهها به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار منعقد شده است که بخشی از آن مانند طرح توسعه پالایشگاه آبادان و بهبود کیفیت پالایشگاه اصفهان به بهرهبرداری رسید. همچنین فرآیند ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و مروارید مکران هرکدام به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در حال انجام است.
اوجی به توسعه خطوط انتقال فرآوردههای نفتی با هدف کاهش تردد جادهای، کاهش هزینههای اقتصادی و حفظ محیطزیست اشاره کرد و گفت: ۱.۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این زمینه انجام شد و بخشی از این خطوط مانند خط ۲۶ اینچ بندرعباس به سیرجان به طول ۴۶۰ کیلومتر و یا تنگه فنی- شازند به به بهرهبرداری رسیده است.
وی تاکید کرد: در بخش پتروشیمی نیز در دولت سیزدهم ۳.۵ میلیارد دلار پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۱۵ میلیون تن و عملیاتی ۵ میلیون تن مانند پتروشیمی گچساران افتتاح شد و توسعه زنجیرههای مربوط به صنایع تکمیلی نیز آغاز شده است.
وزیر نفت افزود: اکنون ۷۰ مجتمع پتروشیمی در کشور داریم که عمده آن به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شده است.
اوجی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران دستاوردهای بسیاری تا به امروز و در طول دولت سیزدهم داشته است، اظهار کرد: امروز ۹۸ درصد خانوار شهری و ۸۹ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز بهرهمند هستند، تنها به میزان ۲ درصد خانوار شهری و نزدیک به ۱۱ درصد خانوار روستایی باقی مانده است.
وی به موضوع خطوط انتقال گاز اشاره و تصریح کرد: ۱۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در همین دوره و دولت سیزدهم به ارزش ۱ و نیم میلیارد دلار به بهرهبرداری رسیده که لازم به ذکر است در حوزه زاهدان انقلابی در حوزه گازرسانی انجام شده است.
۸۰ درصد تجهیزات تولید داخل است
وزیر نفت به بحث تولید بار اول اقلام و تجهیزات نفتی نیز اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۸۰ درصد تجهیزات ما تولید داخلی است، البته یک سری کالا را هم از خارج وارد میکنیم. همچنین در بحث تولید اقلام تحریمی و راهبردی که در داخل تولید میشود دو سال است که رتبه نخست را به گواه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کسب کردهایم.
اوجی ادامه داد: تعداد کالاهای وارداتی را کاهش دادهایم و از توان شرکتهای داخلی و دانشبنیان استفاده کردیم. یعنی چیزی حدود ۵۰۰ درصد در این زمینه رشد داشته داشتهایم. به محض اینکه همکاران ما جایی احساس میکنند که در سازنده داخلی یا شرکتهای دانشبنیان توانمندی وجود دارد، واردات آن کالا منع میشود.
وی با اشاره به اینکه نتیجه این سرمایهگذاریها و این تلاشها به رشد تولید منجر شده است، افزود: رشد تولید نفت در این دولت از ۲ میلیون ۳۰۰ هزار در روز به ۳ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و تاپایان امسال هم قول دادیم به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و سال آینده به چهار میلیون بشکه برسانیم.
وزیر نفت به رشد افزایش شاخصها نیز اشاره و اظهار کرد: تولید گاز از ۹۱۰ به ۹۸۲ میلیون مترمکعب رسیده است. پالایش گاز در پالایشگاهها از یک میلیارد و ۳۱ هزار به یک میلیارد و ۸۷ هزار و جمعآوری گازهای مشعل از ۱.۲ به ۱۱.۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
اوجی به رشد تولید در میدانهای مشترک نفتی نیز اشاره و تصریح کرد: تولید در این میدانها در روزی که دولت سیزدهم شروع شد ۴۱۲ هزار بشکه بود که امروز به ۴۶۰ هزار بشکه در روز است. از این میدانهای مشترک سه میدان گازی و ۱۶ میدان نفتی است که اولویت ما با میدانهای نفتی است. در حوزه پالایشگاه نیز همین طور است. ظرفیت پالایشگاه نفت از ۲ میلیون و ۱۰۰ به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه رسیده است و در تمامی بخشهای مختلف رشد دیده میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی گروه نفت و گاز ۱۰و نیم درصد بود و در سه ماه نخست امسال بر اساس گواه مرکز آمار به ۱۹.۸ درصد رسید و چند روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که پیشبینی میکند تا پایان امسال رشد گروه نفت و گاز به ۱۵ درصد برسد که برآورد ما این است که به بالاتر از ۱۵ درصد خواهیم رسید.
وزیر نفت اظهار کرد: امسال وزارت نیرو اعلام کرده است که ۹۳ درصد سوخت نیروگاهها گاز بوده است، یعنی سوخت مایع کمتری مصرف شده است. جدا از نیروگاهها به فرودگاهها نیز سوخت داده میشود، همچنین ۳۶ هزار واحد از صنایع عمده گازرسانی شده است. در این بخش یعنی گازرسانی نیز کارهای بزرگی انجام دادهایم.
تولید بنزین به ۱۱۶ میلیون لیتر رسید
اوجی به موضوع ناترازی سوخت و حمله سایبری به جایگاههای عرضه سوخت اشاره کرد و گفت: دشمن در حمله سایبری شکست خورد و به اهداف خود نرسید.
وی به رشد تولید بنزین نیز اشاره و تصریح کرد: تولید بنزین از ۹۳ میلیون لیتر در روز به ۱۱۶ میلیون لیتر رسیده است و البته مصرف بنزین نیز از ۸۰ میلیون لیتر در روز به عدد ۱۲۲ میلیون رسید و پیشبینی میشود مصرف بیش از این نیز افزایش یابد.
وزیر نفت به دلایل رشد مصرف بنزین اشاره و اظهار کرد: سالانه یک و نیم میلیون خودرو اضافه میشود و هیچ خودروی فرسودهای نیز از رده خارج نمیشود، همچنین ترددهای جادهای بعد از کرونا افزایش یافته و قاچاق سوخت نیز داریم که این موارد همه از دلایل مصرف بالای بنزین است.
اوجی به طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای خوبی که انجام شده تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز است که خود وزارت نفت آن را انجام میدهد. در بحث صنایع نیز تیمهایی تشکیل شده تا اصلاح سیستم سوخت و یا اصلاح موتورخانهها را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در سرمایهگذاری اتفاقهای خوبی در دولت گذشته نیفتاد که ناترازی در سوخت ایجاد شد، افزود: سال گذشته سختترین زمستان را پشت سر گذاشتیم و تنها در تربتجام مشکل محدودی پیش آمد و قطعی گازی در هیچ کجای کشور نداشتیم.
وزیر نفت به موضوع ذخیرهسازی گاز نیز اشاره و تصریح کرد: پارسال ۳۷۱ میلیون مترمکعب ذخیرهسازی داشتیم که امسال به ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده یعنی ۲۷ درصد بیشتر ذخیرهگازی شده است. همچنین خوشبختانه در حوزه صنایع میزان سوختی که امسال ذخیره کردیم بی سابقه است. ۳.۲ میلیارد لیتر گازوئیل برای نیروگاهها ذخیره شده و ۱.۲ میلیارد لیتر نفت کوره داریم که نشان میدهد در این خصوص مشکل چندانی نخواهیم داشت.
اوجی با اشاره به اینکه امروز تیمی که در وزارت نفت هستند همه جهادی عمل میکنند، افزود: در حوزه بین الملل نیز کارهای خوبی انجام شده است. در کشورهایی که در این دولت سفر کردهایم به انعقاد ۶۶ تفاهمنامه و ۲۵ قرارداد رسیدیم که تولید ما را افزایش داد. همچنین ارزش تقریبی این ۶۶ تفاهمنامه ۶۲ میلیارد دلار است.
وی به بحث استفاده از دانشبنیانها در صنعت نفت اشاره و اظهار کرد: در این حوزه به گواه معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری رتبه نخست هستیم. در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز در بسیاری از حوزهها برنامه داریم و ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه مسئولیت اجتماعی به ارزش ۵ همت در بخشهای مختلف انجام دادهایم.
وزیر نفت با بیان این که در دولتهای یازدهم و دوازدهم به دلیل عدم توجه به نیروهای انسانی فرار نخبگان زیادی در صنعت نفت اتفاق افتاده است، گفت: الحمدالله با مجموعه اقدامهای حمایتی صورت گرفته هماکنون نشاط خوبی در میان این پرسنل ایجاد شده است، ضمن آن که بیش از ۳۶ هزار نفر از این پرسنل در قالب بند «و» و بند «دال» تبدیل وضعیت شدهاند.
اوجی با اشاره به تأمین و ذخیرهسازی سوخت مایع در نیروگاههای کشور، انجام تعمیرات اساسی کامل تأسیسات گازرسانی و افزایش تولید ۵۰ میلیون متر مکعبی گاز نسبت به سال گذشته اظهار کرد: امسال با وجود ناترازی گاز برای گذر از زمستان با اطمینان بیشتری سوخت زمستانی را تأمین خواهیم کرد.
تولید نفت به ۳.۶ میلیون بشکه میرسد
وی با تاکید بر این که تا پایان امسال تولید نفت کشور به همت کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تلاشی که برای افزایش صادرات صورت میگیرد، به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه خواهد رسید، گفت: در سال آینده تلاش میشود تولید به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد. ایران ۱۶۳ میلیارد بشکه نفت درجا دارد. و ر اساس برنامه هفتم توسعه تولید نفت کشور بایستی به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسد که رسیدن به این هدف قطعاً بدون سرمایه گذاریهای جدید دست یافتی نخواهد بود.
وزیر نفت درباره پروژه استراتژیک فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی، تصریح کرد: هیچ پروژهای در حال حاضر مهمتر از این پروژه در کشور و صنعت نفت نیست، زیرا این میدان هماکنون بیش از ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تأمین میکند؛ این پروژه نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد و خوشبختانه مطالعات اولیه آن رو به اتمام است؛ اگر پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی طی سه تا چهار سال آینده انجام نشود، در این میدان شاهد افت فشار محسوسی خواهیم بود.
۳۲ پروژه صنعت نفت پشت سد محیط زیست
اوجی با تاکید بر این که هم اکنون ۳۲ طرح وزارت نفت برای شروع به کار در سازمان محیط زیست کشور معطل است، اذعان کرد: بیش از دو سال است که بعضی از این طرحها معطل مانده است، اطلاعات و سوابق مربوط به این طرحها طی روزهای آتی به منظور بررسی بیشتر و دقیقتر به دفتر رئیس جمهوری ارسال خواهد شد.
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