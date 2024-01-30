واکنش باشگاه شمس آذر به بازگشت سعید دقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه باشگاه شمس آذر قزوین در خصوص اتفاقات و حواشی بوجود آمده در روزهای اخیر، باشگاه شمسآذر قزوین به اطلاع میرساند، این باشگاه در راستای اهداف ترسیم شده خود از ابتدای فصل و در مسیر حرفهایسازی به عنوان یک باشگاه خصوصی، در تلاش است تا به بهترین شکل با توجه به پروتکلهای اقتصادی تعریف شده از سوی فیفا و AFC پروژه درآمدزایی از راه فوتبال را آغاز کرده و در مسیر حرفهای آن حرکت نماید.
لذا با توجه به عملکرد فنی مطلوب تیم فوتبال شمسآذر در نیم فصل اول رقابتهای لیگبرتر فوتبال ایران، باشگاههای زیادی برای جذب اعضای تیم شمسآذر با این باشگاه وارد مذاکره شدند، از این رو با توجه به مذاکرات اولیه صورت گرفته با سرمربی محترم تیم آقای سعید دقیقی و طی توافقات دو جانبه و با موافقت مدیریت باشگاه شمسآذر، تصمیم به جدایی این سرمربی گرفته شد و اجازه مذاکره مستقیم با باشگاه طرف دوم صادر گردید. لازم به ذکر است که هیچ فسخ قراردادی مابین سرمربی و باشگاه شمسآذر صورت نگرفت و این مهم مشروط گردید به حصول توافق نهایی آقای دقیقی با باشگاه طرف دوم مذاکره بود.
حال با توجه به مذاکرات صورت گرفته مابین آقای سعید دقیقی و باشگاه مذکور و عدم حصول توافق نهایی، ضمن تشکر و سپاس از مدیریت آن باشگاه، به اطلاع میرساند سرمربی محترم تیم وفق قرارداد منعقد شده در ابتدای فصل، کار خود را در باشگاه شمسآذر ادامه خواهد داد.
باشگاه شمسآذر قزوین در راستای اهداف ذکر شده، در نقل و انتقالات زمستانی با فروش تعدادی از بازیکنان و جذب بازیکنان مستعد کم نام و نشان همانند ابتدای فصل، در تلاش است پروژه بازیکن سازی و کسب درآمد از راه “فوتبال” را ادامه داده و به عنوان یک باشگاه خصوصیِ الگو، در پیشانی مسیر حرفهای سازی گام بردارد. بدون شک ادامه دادن و پیشرفت در این مسیر سخت، بدون همراهی و پشتیبانی همه مسئولین استان و هواداران پرشورمان میسر نخواهد شد.
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