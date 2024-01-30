به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانهای مهر، سید محمدرضا خندقی میبدی به عنوان قائم مقام این گروه رسانهای منصوب شد.
رحمتی در حکم خود خطاب به میبدی آورده است: «جهاد تبیین عرصه خطیری است که برای تحقق اهداف آن، ایجاد آگاهی و افزایش امیدآفرینی، ضرورتی فکری و عملیاتی به شمار میآید. درک این ضرورتها در عرصه رسانه اهمیتی دوچندان دارد، چرا که، بار عمده مسؤولیت تبیین بر دوش مجاهدانی است که در بافتار رسانهای کمر همت برای تعالی انقلاب و ایران اسلامی بستهاند.
گروه رسانهای مهر به عنوان یکی از اجزای خانواده سازمان تبلیغات اسلامی جایگاه ویژهای در ترویج درست مفاهیم و مبانی نظری انقلاب و بازنمایی دستاوردهای آن دارد. سازمان تبلیغات اسلامی در گام دوم انقلاب، اصلیترین مأموریت خود را جهاد تبیین تعریف کرده است و لازم است تا گروه رسانهای مهر نیز متناسب با این مأموریت فرادستی برای رشد و تحول خود در ابعاد محتوایی، مالی، انسانی و فناورانه برنامه و راهبرد متناسب داشته باشد. به همین دلیل نیاز است با انتخاب مدیرانی صاحب شناخت و پرتلاش دستیابی به آنچه گفته شد میسر گردد.
نظر به سوابق ارزشمند و اثربخش جنابعالی و برخورداری از شایستگیهای فرهنگی و اجرایی، به موجب این حکم شما را به عنوان «قائم مقام گروه رسانهای مهر» منصوب مینمایم. امیدوارم با تدبیر و تلاش، توأم با توکل خالصانه و در پرتو فضل الهی، در انجام مسوولیتهای خود به شرح زیر موفق باشید:
پیگیری اجرا و افزایش بهرهوری طرحهای رشد گروه رسانهای مهر؛ هماهنگی میان بخشی در راستای به نتیجه رسیدن مأموریتها و راهبردها؛ پیگیری و هماهنگی افزایش تعامل گروه رسانهای مهر با دیگر بخشهای سازمان تبلیغات اسلامی و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی؛ تقویت حضور و کنش فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در گروه رسانهای مهر و برنامهریزی و پیگیری افزایش منابع مالی مهر»
از سوابق اجرایی و مدیریتی میبدی میتوان به معاونت تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مدیریت تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مدیریت پیگیریهای ویژه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، دبیر اجرایی مهمانی ده کیلومتری و مسؤولیت اجرایی ویژه برنامه سلام فرمانده اشاره کرد.
گروه رسانهای مهر از خبرگزاری مهر، روزنامه تهران تایمز، روزنامه آگاه، خانه خلاقیت و نوآوری مهرینو و مؤسسه انتشاراتی مهر تشکیل شده است.
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