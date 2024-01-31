به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «محفل» پدیده تلویزیونی است که فصل اول آن در ایام ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ از شبکه سوم سیما پخش شد. برنامهای با محوریت قرآن که توانست مخاطبان زیادی را جذب کند.
ضبط فصل جدید برنامه محفل، ویژه برنامه افطار شبکه سه سیما به زودی آغاز خواهد شد.
چنانچه افرادی به عنوان تماشاگر قصد حضور در برنامه محفل را دارند میتوانند از طریق کد دستوری *۹۹۹ *۳۳۰# یا نشانی rubiform.ir/mahfel-reg ثبتنام کنند.
یادآور میشود، فصل اول برنامه محفل با حضور حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، رضوان درویش از کشور سوریه و حسنین حلو از کشور عراق، کارشناسان و میزبانان ایرانی و بینالمللی برگزار شد که به عنوان بزرگترین برنامه قرآنی تلویزیون با میزبانی از قاریان، حافظان و استعدادهای برتر قرآنی ایران و جهان، ماه رمضان پیش با اجرای رسالت بوذری از قاب شبکه سه سیما پخش شد.
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