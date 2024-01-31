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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

ثبت‌نام در برنامه تلویزیونی «محفل» با کد دستوری مهیا شد

ثبت‌نام در برنامه تلویزیونی «محفل» با کد دستوری مهیا شد

‌تولیدکنندگان «محفل» با در نظر گرفتن کد دستوری، از علاقه‌مندان به حضور در این برنامه دعوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «محفل» پدیده تلویزیونی است که فصل اول آن در ایام ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ از شبکه سوم سیما پخش شد. برنامه‌ای با محوریت قرآن که توانست مخاطبان زیادی را جذب کند.

ضبط فصل جدید برنامه محفل، ویژه برنامه افطار شبکه سه سیما به زودی آغاز خواهد شد.

چنانچه افرادی به عنوان تماشاگر قصد حضور در برنامه محفل را دارند می‌توانند از طریق کد دستوری *۹۹۹ *۳۳۰# یا نشانی rubiform.ir/mahfel-reg ثبت‌نام کنند.

یادآور می‌شود، فصل اول برنامه محفل با حضور حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، رضوان درویش از کشور سوریه و حسنین حلو از کشور عراق، کارشناسان و میزبانان ایرانی و بین‌المللی برگزار شد که به عنوان بزرگ‌ترین برنامه قرآنی تلویزیون با میزبانی از قاریان، حافظان و استعدادهای برتر قرآنی ایران و جهان، ماه رمضان پیش با اجرای رسالت بوذری از قاب شبکه سه سیما پخش شد.

کد مطلب 6009310
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • 3170217860 AE ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      عالی
    • مریم مسیحا IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 0
      پاسخ
      عالی من مریض هستم
    • ارغوان IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      3 0
      پاسخ
      عالی
    • محمد مهدی IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بسیار برنامه ی عالی هست
    • متین IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • فاطمه رجالی IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خیلی برنامه فوق العاده عالی و آموزنده هست خیلی ازتون تشکر فراوان میکنم بابت پخش این برنامه که می گذارید
    • خانوم موسوی IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
      1 1
      پاسخ
      من برنامه شمارو می بینم چند باری هم شد به کسانی کمک کردین من وقت خانه ام تمام شد و صاحب خانه گفت ۵میلیون اجاره بدم با ۲۰میلیون پول پیش که من ندارم خدا شاهد که ندارم شوهر کارگر ساخته مان و ۳ بچه داریم گفت اگر بتونید به ما هم کمک کنید
    • جمیله پناهی IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت حضاران برنامه محفل واقعا این برنامه بهترین برنامه دستیافتن به قران خداست فقط میتونم بگم شما اجرتون بی نهایت بزرگ شماها با این برنامه خیلی هارا راحت هدایت کردید البته باید خداوند هم بخواد یاعلی مدد
    • سمیه زنده دل IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۴
      1 0
      پاسخ
      برنامه خیلی عالی هست حال معنوی ما را خوب می کند وانسانیت را در وجود همه بیدار می کند وطوری که به خدا واائمه نزدیکی شدیدی حس می شود

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