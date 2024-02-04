به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خونِ» به نویسندگی حسین قاسمی‌هنر و عطیه علی همتی با کارگردانی حسین قاسمی‌هنر از هفدهم بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه خواهد رفت.

بهزاد حاجی‌زاده بازیگر ۸ ساله این اثر نمایشی است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «سلام؛ به گالری ما خوش اومدید؛ ما در این گالری آثاری از معروف‌ترین آرتیست‌های ایران و جهان رو براتون به نمایش می‌ذاریم ... .»

از دیگر عوامل این نمایش عبارت‌اند از ریحانه شهسواری (طراح لباس)، اتابک اسدی (طراح نور)، محمدرضا دوست‌محمدی (طراح پوستر)، امین ملکی (طراح بروشور)، حسین قاسمی هنر، ریحانه شهسواری (طراح صحنه)، علی کیهانی (مشاور رسانه‌ای)، ابوالفضل نجارزاده (بازیگردان)، محمدرضا خواجه بهرامی (مدیر تولید)، مهدی بیات (سرپرست گروه کارگردانی)، مطهره مقدم‌راد، فاطمه کوشکی، کیمیا خراسانی (گروه کارگردانی)، ریحانه شهسواری، هانیه علی‌نژاد (ساخت صحنه)، هانیه علی‌نژاد (دستیار لباس)، سید مسعود حسینی (دستیار صحنه)، حسین کیانی (دستیار نور)، ترنم سلمان (عکاس)، امین ملکی (ساخت تیزر)، با تشکر از محمد صالحی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.