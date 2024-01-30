۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۳

ونزوئلا: به تحریم‌های جدید آمریکا واکنش تندی نشان خواهیم داد

دولت ونزوئلا تاکید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا علیه کاراکس، واکنش تند و قاطعی نشان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا درباره تهدید جدید تحریمی آمریکا علیه این کشور به دلیل حکم دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوعیت سیاسی ۱۵ ساله ماریا کورینا ماچادو، نامزد اپوزیسیون گفت: در صورت اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن، واکنش تندی خواهیم داشت.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا در ادامه افزود: تصمیمات یکجانبه آمریکا در مورد ونزوئلا را از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما می خواهیم همه تحریم‌ های اعمال شده علیه ما برداشته شود. اگر برعکس این اتفاق بیفتد، پاسخ ما خشن و قاطع خواهد بود.

گفتنی است، دولت آمریکا حکم دیوان عالی عدالت ونزوئلا در خصوص رد صلاحیت نامزدهای اپوزیسیون برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نگران کننده خوانده و از اعمال تحریم‌های جدید علیه کاراکاس خبر داده بود.

