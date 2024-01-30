به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان عصر سه شنبه در جریان سفر به شهرستان رودان، ضمن دیدار با خانواده ورزش این شهر و با تأکید بر ضرورت رفع مشکل کمبود فضاهای ورزشی در کشور و هم افزایی برای قرارگیری این امکانات در اختیار عموم جامعه، ۱۳۶ پروژه ورزشی را در این استان به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رساند.

۴۱ پروژه از ۱۳۶ پروژه افتتاحی امروز به دست مردم رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح پیست تارتان و چمن طبیعی فوتبال شهر رودان با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیون ریال، سالن ورزشی چند منظوره شهید محمد دروگری رودان با اعتباری بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیون ریال، سالن چند منظوره قلعه ایسین بندرعباس با اعتباری بالغ بر ۶۳ هزار میلیون ریال، پروژه ورزشی رمچاه قشم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و سالن ورزشی گیاهدان قشم با اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در سفر وزیر ورزش و جوانان به هرمزگان بود.

دهها زمین چمن مصنوعی روستایی نیز امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.