به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از خانواده‌های شهدای اهل حق، اظهار کرد: از روزهای اول ورود به استان کرمانشاه پیگیر دیداری با جامعه اهل حق استان بودم و خدا را شاکرم که این توفیق، با دیدار خانواده‌های معظم شهدا همراه گردید. هرچه بنده از مردم غیور اهل حق دیده‌ام؛ غیرت‌مندی، عزت، شرف، حضور در صحنه و ایستادن پای کار دین و اسلام و انقلاب بوده است.

وی جایگاه شهدا را والا خواند و از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم) نقل کرد: «هر کار خوبی که انسان انجام دهد بالاتر و بهتر از آن کار هم وجود دارد، تا زمانی که انسان به شهادت برسد. بنابراین هیچ‌کس در هیچ ‌جایگاهی از حیث مقام و رتبه به شهید نمی‌رسد.»

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با گرامی‌داشتن یاد و خاطره شهدای اهل حق تصریح کرد: آمار شهدای جامعه اهل حق، پرچم افتخاری است که همواره تا قیامت در اهتزاز است.

وی با اشاره به اینکه شهدا حق شفاعت دارند و از اولین کسانی که شفاعت می‌کنند نزدیکان خودشان است، عنوان کرد: خوش به‌سعادت خانواده‌های معظم شهدا که ادامه‌دهندگان راه شهدا و میراث‌داران شهدا هستند.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: شهدا در وصیت‌نامه خود نسبت به انقلاب اسلامی، امام (رحمة‌الله علیه) و ارزش‌های الهی و انسانی سفارش کردند و این امانت‌ها را به دست ما سپردند. دشمنان ما دشمن دین، شرف، شخصیت، عزت، استقلال، پیشرفت و امنیت ما هستند و این میراث جز با بصیرت و حضور در صحنه‌های مختلف حفظ نمی‌شود.

امام جمعه کرمانشاه قدرت حضور و بصیرت مردم را از همه دشمنان بیشتر دانست و تصریح کرد: در ایام انتخابات، دشمن با تبلیغات گسترده برای منصرف‌کردن مردم از حضور در انتخابات و پایین‌آوردن مشارکت، به امنیت، اقتصاد، شرف و عزت ما طمع می‌کند. اما وقتی حضور مردم، حضور یکپارچه و قوی باشد، دشمن مثل همیشه آنچنان از ملت شریف ایران ضربه می‌خورد که امیدش ناامید می‌شود و از رسیدن به مقاصد شومش قطع امید می‌کند.