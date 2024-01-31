بیش از ۲۲۰ هکتار زمین به محدوده شهر جاجرم الحاق شده است

مصطفی حاج‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دولت سیزدهم اقدامات شاخصی در حوزه نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن تاکنون ۱۴۰۰ قطعه زمین به تعاونی‌های دایر در شهرستان واگذار شده و بیش از ۲۲۰ هکتار زمین به محدوده شهر جاجرم الحاق شده که پس از طی مراحل قانونی بزودی به سایر متقاضیان مسکن در جاجرم زمین واگذار خواهد شد.

فرماندار جاجرم در حوزه مسکن روستایی تصریح کرد: در دو سال اخیر قریب به ۳۰۰ و احد منزل روستایی بازسازی یا احداث شده است.

نماینده عالی دولت در جاجرم گفت: حوزه آب نیز یکی از چالش‌های شهرستان در سال‌های گذشته بوده که خوشبختانه پس از دو سال پیگیری مجوز تخصیص سد نیلوفر سنخواست اخذ شد.

وی افزود: هم اکنون تمام نقاط شهری و روستایی شهرستان جاجرم از نعمت گاز برخوردار هستند.

حاج‌زاده تصریح کرد: افتتاح هفت باب مدرسه، سه زمین چمن مصنوعی و دو باب نماز خانه در مدارس سطح شهرستان جاجرم از جمله دستاوردهای ارزشمند در حوزه آموزش و پرورش در دو سال اخیر است.

فرماندار جاجرم افزود: مردم شهرستان جاجرم در انتخابات‌های گذشته نشان داده‌اند که پای کار انقلاب هستند و در انتخابات ماه آینده نیز حضور پرشوری خواهند داشت.