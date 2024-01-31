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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

کاپیتان در آستانه ۹۰ تایی شدن/ جاودانگی حاج صفی در تیم ملی

کاپیتان در آستانه ۹۰ تایی شدن/ جاودانگی حاج صفی در تیم ملی

کاپیتان تیم ملی فوتبال در صورت پیروزی ایران برابر سوریه می تواند رکورد خود را بهبود ببخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه رو در روی سوریه قرار می‌گیرد. پیروزی در این بازی می‌تواند ایران را راهی مرحله یک چهارم نهایی کند و علاوه بر آن احسان حاج صفی به یک رکورد منحصر به فرد دست پیدا خواهد کرد و در تاریخ فوتبال ایران جاودانه خواهد شد.

حاج صفی که یکی از کاپیتان ایران در این دوره از مسابقات جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود اگر ایران بازی خود را برابر سوریه با پیروزی به اتمام برساند و این بازیکن هم در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشد تعداد پیروزی‌های ملی خود را به عدد ۹۰ خواهد رساند و همچنین به رکورد ۱۴۱ بازی ملی می‌رسد و اختلاف خود با جواد نکونام (۱۵۱ بازی ملی) را به عدد ۱۰ کاهش خواهد داد.

تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران به رکورد ۹۰ پیروزی ملی نرسیده است و حاج صفی با رسیدن به این عدد نام خود را جاودانه خواهد کرد.

کد مطلب 6009875
بهنام روان پاک

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