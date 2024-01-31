کاپیتان در آستانه ۹۰ تایی شدن/ جاودانگی حاج صفی در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه رو در روی سوریه قرار میگیرد. پیروزی در این بازی میتواند ایران را راهی مرحله یک چهارم نهایی کند و علاوه بر آن احسان حاج صفی به یک رکورد منحصر به فرد دست پیدا خواهد کرد و در تاریخ فوتبال ایران جاودانه خواهد شد.
حاج صفی که یکی از کاپیتان ایران در این دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا محسوب میشود اگر ایران بازی خود را برابر سوریه با پیروزی به اتمام برساند و این بازیکن هم در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشد تعداد پیروزیهای ملی خود را به عدد ۹۰ خواهد رساند و همچنین به رکورد ۱۴۱ بازی ملی میرسد و اختلاف خود با جواد نکونام (۱۵۱ بازی ملی) را به عدد ۱۰ کاهش خواهد داد.
تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران به رکورد ۹۰ پیروزی ملی نرسیده است و حاج صفی با رسیدن به این عدد نام خود را جاودانه خواهد کرد.
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