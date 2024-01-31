به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ دو دیدار برگزار می‌شود که در مهم‌ترین آن، تیم‌های ملی ایران و سوریه از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند. شاگردان امیر قلعه نویی که یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از مسابقات به شمار می‌روند، برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی محکوم به پیروزی در این بازی هستند. ایران به عنوان صدرنشین گروه C سوریه به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم مرحله گروهی پا به یک هشتم نهایی گذاشته‌اند.

در دیگر بازی امروز تیم‌های بحرین و ژاپن به مصاف هم می‌روند که شاگردان «خوان آنتونیو پیزی» در تیم بحرین کار خیلی سختی را برای شکست دادن مدعی اصلی قهرمانی در پیش دارند. برنده دو دیدار امروز در مرحله یک چهارم نهایی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲

گروه A: قطر ۳ - لبنان صفر

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه B: استرالیا ۲ - هند صفر

گروه A: چین صفر - تاجیکستان صفر

گروه B: ازبکستان صفر - سوریه صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۴ - ویتنام ۲

گروه C: امارات ۳ - هنگ‌کنگ یک

گروه C: ایران ۴ - فلسطین یک

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - بحرین یک

گروه D: اندونزی یک - عراق ۳

گروه E: مالزی صفر - اردن ۴

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه F: تایلند ۲ – قرقیزستان صفر

گروه F: عربستان ۲ – عمان یک

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه A: لبنان صفر - چین صفر

گروه A: تاجیکستان صفر - قطر یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه B: سوریه صفر - استرالیا یک

گروه B: هند صفر - ازبکستان ۳

گروه C: فلسطین یک - امارات یک

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه D: عراق ۲ - ژاپن یک

گروه D: ویتنام صفر - اندونزی یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - ایران یک

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه E: اردن ۲ - کره جنوبی ۲

گروه E: بحرین یک - مالزی صفر

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: عمان صفر - تایلند صفر

گروه F: قرقیزستان صفر - عربستان ۲

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: تاجیکستان ۲ - لبنان یک

گروه A: قطر یک - چین صفر

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه B: سوریه یک - هند صفر

گروه B: استرالیا یک - ازبکستان یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - فلسطین ۳

گروه C: ایران ۲ - امارات یک

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۳ - اندونزی یک

گروه D: عراق ۳ - ویتنام ۲

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - مالزی ۳

گروه E: اردن صفر - بحرین یک

گروه F: قرقیزستان یک - عمان یک

گروه F: عربستان صفر - تایلند صفر

یک‌هشتم نهایی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

استرالیا ۴ - اندونزی صفر

تاجیکستان یک - امارات یک (ضربات پنالتی: ۵ بر ۳ به سود تاجیکستان)

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

عراق ۲ - اردن ۳

قطر ۲ - فلسطین یک

سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

ازبکستان - تایلند، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب

عربستان - کره جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

بحرین - ژاپن، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

ایران - سوریه، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

یک‌چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۵: بازی شماره ۳۸ - بازی شماره ۳۹، ساعت ۱۵ در ورزشگاه احمد بن علی

دیدار شماره ۴۶: بازی شماره ۳۷ - بازی شماره ۴۲، ساعت ۱۹ در ورزشگاه الجنوب

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۷: بازی شماره ۴۴ - بازی شماره ۴۳، ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

دیدار شماره ۴۸: بازی شماره ۴۰ - بازی شماره ۴۱، ساعت ۱۹ در ورزشگاه البیت

نیمه‌نهایی

سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۹: بازی شماره ۴۵ - بازی شماره ۴۶، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۵۰: بازی شماره ۴۷ - بازی شماره ۴۸، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه

فینال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه لوسیل