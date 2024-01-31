هرگز از تحرکات کره شمالی هراسی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «چو هیان-دانگ» سفیر کره جنوبی در واشنگتن اعلام کرد که از ادامه تحریکات نظامی کره شمالی «هرگز آشفته نخواهد شد» و به تقویت همکاری امنیتی با آمریکا و ژاپن ادامه خواهد داد.
این اظهارات سفیر کره جنوی در واشنگتن در بحبوحه تشدید تنشها در کره جنوبی به دلیل آزمایشهای تسلیحاتی مداوم پیونگ یانگ، از جمله پرتاب چندین موشک کروز در روز سهشنبه (به وقت کره) و موشکهای کروز ادعایی پرتاب شده از زیردریایی دو روز قبل بیان میشود.
وی در ادامه گفت که «همانطور که رئیس جمهور (یون سوک یول) تاکید کرده است، ما هرگز در برابر این تحریکات کره شمالی آشفته نخواهیم شد و یا سر تعظیم فرود نمی آوریم.»
در ادامه افزایش تنشها در شبهجزیره کره، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش کره شمالی در تازهترین آزمایش تسلیحاتی، بامداد دیروز سهشنبه چند موشک کروز را به سمت سواحل غربی شلیک کرد. ستاد مشترک کره جنوبی در سئول با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ارتش کره جنوبی شلیک چند موشک ناشنناس به سواحل غربی کره شمالی را ردیابی کرد.
به نوشته یونهاپ، آژانسهای اطلاعاتی کره جنوبی و آمریکا در حال انجام «تحلیل دقیق» هستند و تأکید کرد که ارتش کره جنوبی «همکاری نزدیک با ایالات متحده در حالی که نظارت و هوشیاری را افزایش می دهد، و با دقت فعالیت های کره شمالی را ردیابی می کند.»
موشکهای کروز معمولاً خودکششی هستند و در ارتفاع پایینتری نسبت به موشکهای بالستیک پیشرفتهتر پرواز میکنند و این ویژگی شناسایی یا رهگیری آنها را دشوارتر میکند.
روز یکشنبه نیز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش کره شمالی چند روز پس از پرتاب موشکهای کروز راهبردی جدید از سواحل غربی خود، امروز یکشنبه نیز چند موشک کروز را از سواحل شرقی پرتاب کرد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از رییس ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرد که این پرتاب موشک کره شمالی نزدیک ساعت هشت صبح (به وقت محلی) درآبهای نزدیک بندر «شینپو» انجام شده است.
رییس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی که یونهاپ به نام او اشاره نکرده در واکنش به این آزمایش موشکی پیونگیانگ میگوید «درحالیکه نظارت و هوشیاری خود را افزایش میدهیم، ارتش ما از نزدیک با ایالات متحده برای نظارت بر نشانههای جدید از اقدامهای تحریکآمیز کره شمالی هماهنگ است.»
چهارشنبه گذشته نیز رییس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش کره شمالی چند موشک کروز را به سمت دریای زرد شلیک کرد. به نوشته خبرگزاری یونهاپ، آژانس های اطلاعاتی کره جنوبی و آمریکا در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل روند پرتاب این موشکها هستند و در ادامه افزود که ارتش کره جنوبی نظارت و آمادگی خود را تشدید کرده و از نزدیک با طرف آمریکایی برای نظارت بر فعالیت های آینده کره شمالی همکاری می کند.
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