به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چوسان، یون سوک یول، رییس جمهور کره جنوبی مدعی شد که کره شمالی در انتخابات ماه آوریل سئول دست به اقدامات تحریکآمیز و مداخله انتخاباتی خواهد زد.
یون سوک یول در پنجاهفتمین اجلاس شورای دفاع یکپارچه مرکزی کره جنوبی، با تاکید بر اهمیت راهبرد امنیتی جامع سئول مدعی شد: رژیم کره شمالی ۷۰ سال است که بیوقفه برای تضعیف ساختار لیبرال دموکراتیک جمهوری کره تلاش کرده و همواره در جریان سالهای منتهی به رویدادهای سیاسی بزرگ، به اقداماتی همچون ایجاد هرج و مرج اجتماعی، جنگ روانی و اقدامات تحریکآمیز متوسل شده است.
وی افزود: حملات سایبری قادرند تا عملکرد داخلی دستگاهها و سازمانها را بلافاصله فلج و زندگی روزمره شهروندان را مختل کنند. انتشار اخبار جعلی و پروپاگاندای گمراهکننده میتواند به آشوبهای چشمگیر اجتماعی منجر شود. هدف گردهمایی امروز حصول اطمینان از امنیت شهروندانمان در مواجهه با تحریکات و تهدیدهای کره شمالی است.
وی درباره بیانیه اخیر کره شمالی و تهدیدهای پیونگیانگ مبنی بر «انهدام کره جنوبی» گفت: این اقدامات ضد ملی و مغایر با اصول اتحاد و نمایانگر تهدیدها و تحریکهایی است که با پسزمینه تاریخی منافات دارد.
رییس جمهور کره جنوبی مدعی شد: رژیم کره شمالی در اتخاذ مواضع غیرمنطقی، منحصربهفرد بوده و تنها کشوری جهان است که استفاده پیشدستانه از سلاح اتمی را قانونی کرده است. پیونگیانگ همچنان بر حفظ سلطنت موروثی استبدادی تاکید دارد و آشکارا هنجارهای بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت را از طریق تجارت سلاح با روسیه نقض میکند!
وی افزود: برای آنکه شهروندانمان فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خود را بدون نگرانی دنبال کنند، باید آمادگی خودمان را افزایش دهیم. گرچه ارتش مسوولیت اصلی دفاع را به دوش میکشد اما تقویت ساختار دفاع ملی جامع شامل هماهنگی بین ارتش، دولت، پلیس و بخشهای دولتی جهت رسیدگی به بحرانهای امنیتی، حائز اهمیت است.
در ادامه تشدید تنشها در شبهجزیره کره، ارتش کره جنوبی دیروز اعلام کرد که کره شمالی در تازهترین آزمایش تسلیحاتی، بامداد سهشنبه چند موشک کروز را به سمت سواحل غربی شلیک کرده است.
تلویزیون دولتی کره شمالی نیز دوشنبه اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر این کشور بر روند پرتاب دو موشک کروز زیردریایی نظارت داشته که دومین آزمایش این سلاح در چند روز اخیر است.
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