رهبر کره شمالی آزمایش موشک کروز زیردریایی را «هدایت» کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور بر روند پرتاب دو موشک کروز زیردریایی نظارت داشته است که دومین آزمایش این سلاح در چند روز اخیر است.

خبرگزاری دولتی کره شمالی روز دوشنبه گزارش داد که موشک‌های تازه توسعه‌یافته «Pulhwasal-3-31» در آسمان دریای شرقی پرواز کردند تا به هدف خود برخورد کنند و در ادامه نیز افزود که کیم پرتاب را «هدایت» کرده است.

ارتش کره جنوبی هم روز یکشنبه اعلام کرد که چندین موشک از آب‌های نزدیک بندر سینپو کره شمالی شلیک شده است.

به گفته رسانه‌ها در این بندر پیونگ یانگ کارخانه کشتی سازی دارد و تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله زیردریایی نیز تولید می‌کند.

به گفته منابع خبر موشک‌های آزمایش شده کره شمالی نسل جدیدی از موشک‌های کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است که پیونگ‌یانگ برای اولین بار چهارشنبه گذشته آزمایش کرد.

قابلیت‌های دقیق موشک‌های کره شمالی همچنان نامشخص است و آزمایش‌های قبلی نیز فقط از روی کشتی‌های قدیمی‌تر، از جمله از یک سکوی غوطه‌ور انجام شده بود و نه یک زیردریایی.

طبق گزارش این رسانه دولتی کره شمالی، رهبر این کشور به طور خاص از مراحل «ساخت یک زیردریایی هسته‌ای» بازدید کرده و در مورد مسائل مربوط به ساخت سایر کشتی‌های جنگی جدید با مسؤولان گفت‌وگو داشته است.