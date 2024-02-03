به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفیر روسیه در سئول به وزارت خارجه کره‌جنوبی فراخوانده شد.

وزارت خارجه کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد که احضار سفیر روسیه در سئول به دلیل انتقاد مسکو از اظهارات اخیر «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی در مورد کره شمالی صورت گرفته است.

بنا به بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی، «جونگ بیونگ وون» معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در امور سیاسی، بعدازظهر امروز به «گئورگی زینوویف» سفیر روسیه تاکید کرد که انتقاد مسکو نسبت به اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی تأثیر منفی بر روابط بین دو کشور خواهد داشت.

در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده است: معاون وزیر خارجه کره جنوبی ابراز تاسف کرد که روسیه حقیقت را نادیده گرفته و بدون قید و شرط از کره شمالی حمایت می کند.

رئیس جمهور کره جنوبی ۳۱ ژانویه توسعه تسلیحات هسته ای کره شمالی را محکوم کرد. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش، اظهارات یون را مغرضانه و نفرت انگیز توصیف کرد.