به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمن، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص محدودیت‌های ترافیکی رژه موتورسواران در روز ۱۲ بهمن گفت: فردا همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در ساعت ۰۹:۳۳ دقیقه صبح مراسم رژه یگان‌های موتورسوار نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد آغاز خواهد شد و در بهشت زهرا (س) خاتمه می‌یابد.

وی ادامه داد: سپس این موتورسواران ادامه مسیر داده و وارد بزرگراه شهید لشگری و میدان آزادی خواهند شد و بعد از آن وارد خیابان آزادی و میدان انقلاب و بعد از آن وارد خیابان کارگر به سمت جنوب تا میدان رازی شده و از آنجا وارد دشت آزادگان و میدان نهم دی و پس از آن وارد بزرگراه نواب می‌شوند. بعد از طی این مسیر این موتورسواران وارد بزرگراه شهید چراغی و بزرگراه شهید کاظمی به سمت جنوب و در نهایت وارد بزرگراه خلیج فارس شده و از آنجا وارد آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س) خواهند شد که خاتمه مراسم همین نقطه خواهد بود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در طول این مسیر محدودیت‌های تردد به صورت مقطعی و کوتاه خواهد بود که به محض اینکه یگان‌های موتورسوار در هر محور حضور پیدا می‌کنند محورهای عمود به خیابان آزادی و انقلاب برای دقایقی بسته خواهد شد و پس از آن رانندگان عزیز می‌توانند ادامه مسیر بدهند.

سرهنگ مؤمنی افزود: به رانندگان گرامی توصیه می‌شود در طول اجرای این مسیر همکاری کامل و لازم را با تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در این محدوده‌ها داشته باشند تا بتوانیم این مراسم را نیز به نحو احسن انجام گیرد.