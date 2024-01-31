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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

سرهنگ مومنی اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی رژه موتورسواران نیروهای مسلح در روز ۱۲ بهمن

محدودیت‌های ترافیکی رژه موتورسواران نیروهای مسلح در روز ۱۲ بهمن

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از محدودیت‌های ترافیکی رژه موتورسواران نیروهای مسلح در روز ۱۲ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمن، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص محدودیت‌های ترافیکی رژه موتورسواران در روز ۱۲ بهمن گفت: فردا همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در ساعت ۰۹:۳۳ دقیقه صبح مراسم رژه یگان‌های موتورسوار نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد آغاز خواهد شد و در بهشت زهرا (س) خاتمه می‌یابد.

وی ادامه داد: سپس این موتورسواران ادامه مسیر داده و وارد بزرگراه شهید لشگری و میدان آزادی خواهند شد و بعد از آن وارد خیابان آزادی و میدان انقلاب و بعد از آن وارد خیابان کارگر به سمت جنوب تا میدان رازی شده و از آنجا وارد دشت آزادگان و میدان نهم دی و پس از آن وارد بزرگراه نواب می‌شوند. بعد از طی این مسیر این موتورسواران وارد بزرگراه شهید چراغی و بزرگراه شهید کاظمی به سمت جنوب و در نهایت وارد بزرگراه خلیج فارس شده و از آنجا وارد آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س) خواهند شد که خاتمه مراسم همین نقطه خواهد بود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در طول این مسیر محدودیت‌های تردد به صورت مقطعی و کوتاه خواهد بود که به محض اینکه یگان‌های موتورسوار در هر محور حضور پیدا می‌کنند محورهای عمود به خیابان آزادی و انقلاب برای دقایقی بسته خواهد شد و پس از آن رانندگان عزیز می‌توانند ادامه مسیر بدهند.

سرهنگ مؤمنی افزود: به رانندگان گرامی توصیه می‌شود در طول اجرای این مسیر همکاری کامل و لازم را با تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در این محدوده‌ها داشته باشند تا بتوانیم این مراسم را نیز به نحو احسن انجام گیرد.

کد مطلب 6010123

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