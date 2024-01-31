به گزارش خبرگزاری مهر سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص سرقت و اقدامات شهروندان برای پیشگیری از آن توضیح داد.

سرهنگ گودرزی گفت: یکی از دغدغه‌های عمده مردم بحث سرقت از منازل آنان است که واقعاً احساس امنیتی را که دارند از بین می‌برد و برای پلیس نیز این موضوع بسیار اهمیت دارد و جز جرایم مهم است که در پلیس آگاهی تهران بزرگ به جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: برابر سوابق و آمار و ارقامی که بررسی گردیده است سرقت منازل از اول شب یعنی بعد از آنکه هوا تاریک می‌شود شروع می‌شود و تا ساعت ۱۱- ۱۲ شب نیز شاید ادامه داشته باشد.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی گفت: البته ممکن است در دیگر ساعات شبانه روز نیز این سرقت‌ها اتفاق بیافتد ولی میزان و تعداد آن کمتر و به ندرت روی می‌دهد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت بیان داشت: دلیل اینکه سارقان این ساعات را برای سرقت انتخاب می‌کنند این است که افراد برای خرید و مهمانی بیشتر در این ساعات از منزل خارج می‌شوند و در منزل نیستند و سارقان با توجه به اینکه فردی در خانه نیست و چراغ‌ها خاموش است و همسایه‌ها هوشیار نیستند از فرصت به دست آمده سو استفاده کرده و با شیوه‌های مختلف وارد منزل می‌شوند.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی افزود: سارقان با تخریب در و یا از بالکن و یا ورود از پنجره اقدام به ورود به منازل می‌کنند که شهروندان باید پیشگیری لازم را در این خصوص داشته باشند و از تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های مداربسته و دزدگیر برای این موضوع استفاده نمایند که در بازار نیز وجود دارد.

وی ابراز داشت: استفاده از این امکانات و ابزار و تجهیزات الکترونیکی اقدامات سارقان را با تأخیر مواجه می‌کند و همسایه‌ها می‌تواند اگر سرقتی روی دهد به آن برسند و با تماس با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بلافاصله همکاران بنده در صحنه حاضر و برخورد لازم و قانونی را با سارقان انجام خواهند داد.