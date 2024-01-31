قدردانی سازمان ملل متحد از اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در این نشست ضمن توصیف ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، فعالیتها و اقدامات کشورمان را در دو بخش مقابله با عرضه و کاهش آسیب تشریح کرد.
وی با اشاره به اقدامات مقابلهای ایران از جمله کشفیات مواد مخدر تصریح کرد: این اقدامات با الهام از تعلیمات دین مبین اسلام و نیز در راستای پایبندی به تعهدات بینالمللی انجام پذیرفته و حدود ٣٠ درصد کشفیات هروئین جهان توسط ایران صورت میگیرد. این در حالی است که برخلاف اصل مسئولیت مشترک، به ایران کمکی نشده و یا حمایتها خیلی ناچیز بوده و به بهانه تحریمهای یکجانبه، در روند مبارزه جهانی با موادمخدر خلل نیز ایجاد شده است.
قائم مقام دبیرکل ستاد ضمن ابراز نگرانی از افزایش تولید متامفتامین در افغانستان گفت: ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر دنیا است و در راه صیانت از جامعه بشری حدود ۴ هزار شهید و بیش از ١٢ هزار جانباز تقدیم کرده است.
کاظمی افزود: حدود ٧٢٠٠ مرکز کاهش آسیب در کشور ایران فعال است و بیش از ٨٠ درصد فعالیتهای کاهش تقاضا و کاهش آسیب توسط سمنها انجام میپذیرد.
وی تأکید کرد: در موضوع مدیریت سلامت؛ روشهای متنوع درمانی و سایر مداخلات روانشناختی و کلینیکی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجارب علمی خود، درخواست کرد تا دفتر UNODC سازمان ملل و کشورهای اروپایی بر اساس اصل مسئولیت مشترک در حمایت تجهیزاتی از جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی داشته باشند.
جاستیس تدی رئیس بخش خدمات علمی و آزمایشگاهی و کاهش تقاضای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز در این دیدار ضمن سپاسگزاری از گزارش هیأت کشورمان، از برنامههای ایران در حوزه کاهش آسیب اعتیاد تقدیر کرد.
وی به سفر یک دهه پیش خود به تهران اشاره و عنوان کرد: هنوز درسهای زیادی لازم است که از تهران باید آموخت.
تدی با اشاره به متدولوژی دفتر UNODC در ارزیابی کشت و تولید در کشور افغانستان در سال ٢٠٢٣، ابراز داشت: گزارش مذکور که مورد تائید مراجع متعدد است نشان میدهد همچنان مواد مخدر در انبارها موجود و تا چند سال دیگر هم میتواند به بازارهای مصرف عرضه شود.
رئیس بخش خدمات علمی و آزمایشگاهی و کاهش تقاضای دفتر UNODC ، بر رکن کاهش آسیب در مهار، کنترل و درمان اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر تأکید و عنوان کرد: هر کشوری مقتضیات خود را در برابر مواد مخدر و به خصوص مواد جدید دارد.
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