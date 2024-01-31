به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: تاریخ شفاهی جمعیت هلال‌احمر با حضور مدیران، کارشناسان و افراد تأثیرگذار در روند فعالیت‌های این نهاد مردمی در طول سالیان متوالی خدمت صادقانه، در حال جمع‌آوری، ثبت، ضبط و تدوین است.

علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند مستندات و مشاهدات خود را از دوران عطف تاریخی و خدماتی هلال‌احمر به دبیرخانه تاریخ شفاهی این جمعیت واقع در «تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، ساختمان صلح جمعیت هلال‌احمر» ارسال و برای معرفی افراد تأثیرگذار و مطلع در خصوص تاریخ هلال‌احمر با شماره تماس ۰۲۱۸۵۶۳۴۴۱۶ تماس بگیرند.