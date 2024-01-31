سرایا القدس با موشک هدایت شونده اشغالگران را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از شلیک موشک هدایت شونده به سمت گروهی از نظامیان صهیونیست که در یکی از ساختمانها در غزه سنگر گرفته بودند، خبر داد.

گردان‌های قدس همچنین با موشک‌های بدر ۱ و ۱۰۷ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق و جنوب غرب شهر خان یونس هدف قرار دادند.

از سوی دیگر گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز به انهدام یک تانک مرکاوا دیگر با موشک یاسین ۱۰۵ در غرب شهر خان یونس در جنوب غزه اشاره کرد.

همزمان بالگردهای دشمن صهیونیست به اردوگاه النصیرات در مرکز غزه حمله‌هایی انجام دادند.