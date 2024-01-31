عقب نشینی یک تیپ دیگر از نوار غزه/کاهش تعداد نیروها نزدیک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از عقب نشینی تیپ ۵ از نوار غزه در چارچوب کاهش تعداد نظامیان مستقر در این باریکه خبر داد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته نیروهای خود را در منطقه‌های درگیر در نزدیکی مرزهای لبنان کاهش دهد.

منابع صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند که ارتش این رژیم تیپ ۱۱ خود را نیز از نوار غزه خارج کرده است.

این منابع ۲۵ دی ماه نیز از خروج یک لشکر از نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم اشغالگر شامل تیپ «گولانی» از نوار غزه خبر دادند.

عقب نشینی و خروج این نظامیان صهیونیست از نوار غزه در حالی صورت می‌گیرد که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به این باریکه هیچ کدام از اهداف تل آویو از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست محقق نشده است.