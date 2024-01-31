محور یاسوج - پاتاوه و یاسوج- بابامیدان پرترددترین محورهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیمانجو ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های تردد شمار استان، محور یاسوج - پاتاوه تردد یکهزار وسیله نقلیه در ساعت و محور یاسوج- بابامیدان تردد ۸۰۰ وسیله نقلیه در ساعت را داشته است.

وی بیان کرد: همچنین محور گچساران- بابامیدان با ۷۶۰ وسیله نقلیه در ساعت یکی از پرترددترین محورهای استان است.

پیمانجو با اشاره به تخلفات رانندگی در محورهای استان افزود: در خصوص نحوه محاسبه تخلفات سرعت، در محورهایی که بیش از یک سامانه ثبت تخلفات باشد سرعت متوسط بین دو دوربین محاسبه می‌شود که این امر منجر به کاهش سرعت و در نتیجه افزایش ایمنی خواهد شد.

وی افزود: در محورهای استان ۱۹ سامانه ثبت تخلفات سرعت فعال وجود دارد، که طبق این، سامانه‌ها ۹۷ هزار خودرو تخلف سرعت داشته‌اند که برای ۸۱ هزار خودرو منجر به صدور قبض جریمه شده است.