  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

هشدار مه‌گرفتگی و کولاک در محورهای یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید

هشدار مه‌گرفتگی و کولاک در محورهای یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید

یاسوج-مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به مه‌گرفتگی شدید در محورهای یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

حمید رضا پیمان جو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مه‌گرفتگی شدید در محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گل‌زردی در محور یاسوج – بابامیدان حاکم است.

وی به رانندگان توصیه کرد فاصله طولی را به‌طور کامل رعایت کنند، به علائم هشدار دهنده نصب‌شده در جدا کننده بتنی ها توجه کرده و با سرعت مطمئنه تردد کرده و حتماً از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین محور یاسوج-اقلید و یاسوج-بابامیدان با بارش برف شدید و کولاک همراه است، لذا از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

پیمان جو با بیان اینکه همه معابر اصلی استان باز، اما تردد در همه محورها تنها با احتیاط کامل امکان‌پذیر است، اضافه کرد: هموطنان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

کد خبر 6705316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها