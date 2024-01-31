تمهیدات شهرداری به مناسبت ایام دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری، معاون شهردار تهران درباره تمهیدت شهرداری به مناسبت دهه فجر گفت: به مناسبت برگزاری باشکوه مراسم دهه مبارک فجر در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هماهنگی‌های همه جانب‌های با معاونت‌ها، مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌های تابعه حوزه معاونت خدمات شهری انجام شده است.

اجرای نورافشانی در میادین شاخص پایتخت

نظری در ادامه به تشریح اهم اقدامات این معاونت پرداخت و گفت: رسیدگی و بهبود نگهداشت شهر خصوصاً در طول مسیرهای راهپیمایی، شستشوی کلیه المان‌های شهری، رنگ آمیزی جداول و نرده‌ها و المان‌های ترافیکی، فضاسازی در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی و مناطق ۲۲ گانه به وسیله نصب ریسه‌های الوان و پرچمی و توجه ویژه به استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد ملی، نصب ۱۰۰ تخته نما پرچم بر روی ساختمان‌های شاخص، تهیه و توزیع پرچم دستی ایران، اجرای ویدئومپینگ بر روی برج آزادی، اجرای نورافشانی در میادین شاخص در شامگاه ۲۱ بهمن و… از اهم اقدامات این معاونت می‌باشد.

استقرار تیم‌های عملیاتی سازمان آتش نشانی در طول مسیرهای راهپیمایی

نظری در ادامه افزود: بازدیدهای ایمنی و شناسایی و رفع خطر از نقاط حادثه ساز در قبل از مراسم و همچنین استقرار تیم‌های عملیاتی شامل نیروهای آتش نشان، خودروهای سبک و سنگین، موتورسیکلت و… در طول مسیر راهپیمایی توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران صورت خواهد گرفت.

به گفته نظری آمادگی و پیش بینی اقدامات گسترده‌ای نیز توسط سازمان بهشت زهرا (س) در خصوص برگزاری مراسم ۱۲ بهمن در مرقد حضرت امام خمینی (ره) و جایگاه جلوس انجام شده است.

معاون شهردار تهران به گلباران مراسم‌های ۱۲ و ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: تأمین شاخه گل جهت گلباران مراسم‌های ۱۲ بهمن (۱۰۰،۰۰۰ شاخه) و ۲۲ بهمن (۱۲۰،۰۰۰ شاخه) و مراسم میهمانی لاله‌ها توسط سازمان بوستان‌ها و فضای سبز پیش بینی شده است.

پاکیزه سازی و آماده سازی مسیرهای راهپیمایی قبل، حین و پس از مراسم

او به پشتیبانی از مناطق درگیر به منظور پاکیزه سازی و آماده سازی طول مسیرهای راهپیمایی در قبل، حین و بعد از مراسم توسط سازمان مدیریت پسماند پرداخت و گفت: نیروها و عوامل کارگری جهت حفظ و پاکیزگی طول مسیر راهپیمایی در قبل، حین و پس از مراسم مستقر و به خدمات رسانی خواهند پرداخت. همچنین شرکت شهربان نیز برای حفظ انضباط اجتماعی در طول مسیر راهپیمایی اکیپ‌های خودرویی و موتورسوار را به همراه نیروی اجرایی در طول مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهد کرد.

نظری به دیگر اقدامات این معاونت اشاره کرد و گفت: پخش تکبیر در شامگاه ۲۱ بهمن در کلیه اماکن شهرداری تهران، کاشت درخت، درختچه و نشاء در مسیرهای راهپیمایی و آماده سازی بوستان‌های واقع در مسیرهای راهپیمایی، گل آرایی جایگاه، رنگ آمیزی کلیه المان‌های میدان آزادی و … نیز از جمله اقدامات این معاونت برای برگزاری مراسم دهه مبارک فجر است.