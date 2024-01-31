۱۱۱ پروژه با هزار میلیارد ریال اعتبار در قائمشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مولایی قرا بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ۱۰۶ پروژه افتتاحی و ۵ پروژه کلنگ زنی در ایام مبارک دهه فجر در موضوعات مختلف بهداشت و درمان، ورزشی، تأمین برق، عمران شهری، مسکن مددجویان، خدمات شهری و روستایی، شهرکهای صنعتی و....به اجرا در میآید.
وی از احراز رتبه اول افتتاح پروژهها در مازندران توسط قائمشهر، خبر داد و افزود: این شهرستان برای سومین سال متوالی حائز رتبه اول افتتاح پروژههای مازندران شده است که این موقعیت جز با اتحاد و همدلی و برنامه ریزی شهرستان به دست نیامده است.
فرماندار قائمشهر همچنین گفت: اولین دورهای است که قائمشهر سه دوره متوالی با فاصله با شهر رتبه دوم، رتبه اول افتتاح پروژهها را کسب کرده است.
مولایی قرا، از اجرای ۳۳ پروژه اجرای طرح هادی در روستاها در ایام دهه فجر در قائمشهر خبر داد و افزود: ۵ پروژه راه روستایی هم در این مدت به بهره برداری میرسد و همچنین ۵۰۰ پروژه عمرانی، فرهنگی در سطح شهر و روستا اجرا خواهد شد.
فرماندار قائمشهر تاکید کرد: این شهرستان در طرح هادی و تهیه قیر مشارکتی رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه مطالبات خدمات بیشتر، حق مردم است، افزود: در طی دوسال گذشته پروژههای بزرگی از جمله اضافه شدن ۱۶ هزار متر مربع به فضای سبز و پارکهای شهر در قائمشهر انجام شده است.
فرماندار قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به حل معضل ۶۰ ساله زباله در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بحث زباله همیشه از دغدغهها ما از لحاظ زیست محیطی بود که در ایام دهه فجر امسال با افتتاح دو خط پردازش ۵۰۰ تنی زباله در این شهرستان این معضل پس از ۶۰ سال حل خواهد شد و در بحث شیرابه هم که از دغدغههای مردم است پیمانکار گرفته شد که برای سال آینده این معضل هم برای همیشه برطرف خواهد شد.
وی از افتتاح تقاطع غیر همسطح دخانیات خبر داد و افزود: زمین فوتبال بسیار مناسبی در یک منطقه کمتر توسعه یافته قائمشهر در دهه فجر به بهره برداری میرسد که بعنوان سایت تفریحی و ورزشی برای خانوادهها و ورزشکاران از آن استفاده خواهد شد.
مولایی قرا، افزود: جمع آوری آبهای سطحی را یکی از مشکلات شهری قائم شهر است که به صورت متمرکز به زیرساخت این موضوع ورود پیدا کردیم و کمربندی شمالی انجام شد و در مسیر خیابان جویبار ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به انتخابات در پیش رو، گفت: انتخابات، جشن. بزرگ سیاسی ملت ماست و در مسیر جنگ و میدان رزم ماست و اسلحه نرم میدان جنگ ما است که امیدواریم موجب دلگرمی همه خادمان ملت شود.
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