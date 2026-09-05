گلاره کاکاونپور به کادر فنی تیم بسکتبال زنان استقلال پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، گلاره کاکاونپور پس از توافق با مدیران، همکاری خود را با تیم بسکتبال زنان استقلال آغاز کرد تا در فصل پیش رو در کنار نیکا بیکلیکلی، سرمربی آبی‌پوشان فعالیت کند.

کاکاونپور متولد سال ۱۳۶۳ در کرمانشاه و فعالیت خود در بسکتبال را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرده است. او در دوران بازی، سابقه حضور در تیم ملی و بستن بازوبند کاپیتانی ایران را نیز در کارنامه دارد.

رئیس دپارتمان بسکتبال سه‌نفره، مدیر فنی تیم‌های مهرام، اکسون، بهمن و سحر از جمله سوابق گلاره کاکاونپور در بسکتبال ایران است. او در دوره فعالیت خود در بسکتبال سه‌نفره، به ارتقای رده‌بندی جهانی ایران تا رتبه ششم جهان کمک کرد.

این مربی باسابقه همچنین دارای کارت مربیگری درجه یک و مدرسی فدراسیون است و کارشناسی ارشد بیومکانیک دارد.