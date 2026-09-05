۲۲ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس اصفهان و فارس کشف شد

سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ویژه مقابله با قاچاق مواد مخدر و با هدف انسداد مسیرهای ترانزیت محموله‌های غیرمجاز، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با انجام یک کارِ اطلاعاتیِ دقیق و بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌استانی با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، از انتقال محموله‌ای مشکوک به سمت اصفهان مطلع شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان با اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی، عملیات رصد و پایش خود را در ورودی‌های استان آغاز کردند. در نهایت با اجرای طرح عملیاتی هوشمندانه، خودروی حامل مواد مخدر شناسایی و در اقدامی ضربتی متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه در بازرسی تخصصی از این خودرو، ۲۲ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف گردید، تأکید کرد: این عملیات بار دیگر توان عملیاتی و هماهنگی مطلوب پلیس در برقراری امنیت و بستنِ راه‌ها بر قاچاقچیان را نشان داد.

سرهنگ سلطانی ابراز کرد: در این رابطه یک نفر متهم که قصد انتقال مواد به استان را داشت، دستگیر و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. پلیس با تمام توان در مسیر مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر ایستاده و اجازه نخواهد داد محورهای استان به حیاط خلوتی برای سوداگران مرگ تبدیل شود.