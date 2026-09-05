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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۸

قضاوت بنیادی فرد در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا

قضاوت بنیادی فرد در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شانگهای شنهوای چین و تامپینس رووز سنگاپور از گروه G مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۷/ ۲۰۲۶ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در شانگهای چین در حالی برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از امارات و نماینده مسابقه از کشور کره جنوبی انتخاب شده است.

لازم به ذکر است که بنیادی فرد اخیرا دربی ۱۰۷ پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس را در شهر اصفهان قضاوت کرد که مصاف دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 6937611

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