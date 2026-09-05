به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شانگهای شنهوای چین و تامپینس رووز سنگاپور از گروه G مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۷/ ۲۰۲۶ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در شانگهای چین در حالی برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از امارات و نماینده مسابقه از کشور کره جنوبی انتخاب شده است.

لازم به ذکر است که بنیادی فرد اخیرا دربی ۱۰۷ پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس را در شهر اصفهان قضاوت کرد که مصاف دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.