در همایش ادیان سن پترزبورگ چه گذشت؟ تاکید ایران بر مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس بینالمللی دینی در سنپترزبورگ روسیه برگزار شد.
این کنفرانس با هدف ایجاد بستری برای گفتوگوی میان ادیان و تمدنها و بررسی راهکارهای حفظ ارزشهای دینی، معنوی، اخلاقی و خانوادگی در جهان معاصر، میزبان جمعی از رهبران، شخصیتهای دینی، دیپلماتیک و نخبگان علمی از سراسر جهان بود.
در این رویداد، هیئت از جمهوری اسلامی ایران متشکل از کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، حجتالاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عبدالرضا راشد (رایزن فرهنگی سفارت ایران) حضور فعالی داشتند و مواضع راهبردی کشورمان را تبیین کردند.
حضور چهرههای برجسته از ایران، روسیه و جهان اسلام این اجلاس بینالمللی با مشارکت مقامات ارشد روسیه از جمله «الکساندر بگلوف» فرماندار سنپترزبورگ، «یوگنی یرمین» رئیس اداره تعامل با سازمانهای دینی در دفتر ریاست جمهوری روسیه، «راویل پنچیف» مفتی اعظم سنپترزبورگ و «آلبیر کرگانوف» رئیس مجمع دینی مسلمانان روسیه برگزار شد. علاوه بر هیأت ایرانی، نمایندگان و رهبران دینی از کشورهایی نظیر لبنان، بلاروس، بحرین و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور داشتند.
هشدار نسبت به مهندسی اخلاقی جریان سلطه و تقابل با نظام استکبار محور اصلی سخنان کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، تقابل ارزشهای اصیل دینی با بحرانهای اخلاقیِ ساختهی مکتب استکباری بود. جلالی با هشدار نسبت به کمرنگ شدن ارزشهای مذهبی و سنتی در میان نسل جوان، تأکید کرد: جریان سلطه و صهیونیسم بینالملل با استفاده از رسانه و فناوریهای نوین، خانواده، اخلاق، عدالت و سنتهای دینی را هدف قرار دادهاند.
سفیر ایران با ترسیم پیوندی عمیق میان آموزههای اصیل دینی و مقاومت تاریخی ملتها، شهر سنپترزبورگ و جمهوری اسلامی ایران را دو نماد بارز مقاومت در برابر زیادهخواهیها خواند و تقویت روابط راهبردی تهران و مسکو را گامی حیاتی در مقابله با یکجانبهگرایی و نظام سلطه ارزیابی کرد. وی بر ضرورت بیداری اندیشمندان و ارتباط عمیق علما با مردم برای خنثیسازی این توطئههای فرهنگی تأکید ورزید.
تحسین مقاومت ایران توسط مقامات روسیه و توسعه همکاریهای راهبردی در حاشیه این اجلاس، نشستهای راهبردی دوجانبهای میان مقامات ایرانی و روسی برگزار شد. در دیدار سفیر ایران با «یوگنی یرمین»، رئیس اداره تعامل با سازمانهای دینی دفتر ریاست جمهوری روسیه، طرفین بر عملیاتیسازی همهجانبه روابط دینی و نخبگانی تأکید کردند. یرمین در این دیدار با ستودن ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سلطه، «مقاومت ایران» را الگویی ارزشمند خواند و آمادگی کامل مسکو را برای گسترش همکاریهای راهبردی فرهنگی، پژوهشی و دینی با تهران اعلام کرد. در مقابل، حجتالاسلام شهریاری نیز بر نقشآفرینی پویاتر دو طرف در عرصههای بینالمللی برای صیانت از ارزشهای سنتی تأکید نمود.
چالش نسل جوان در عصر هوش مصنوعی، دغدغه مشترک علمای دینی یکی از دستاوردهای مهم حاشیه این اجلاس، توجه ویژه به چالشهای عصر دیجیتال بود. در دیدار کاظم جلالی با راویل پنچیف، مفتی اعظم سنپترزبورگ، دو طرف بر ضرورت تداوم نشستهای علمای دینی برای پاسخگویی به پرسشها و شبهات نسل جوان در عصر هوش مصنوعی و فضای مجازی اتفاق نظر داشتند. مفتی اعظم سنپترزبورگ نیز ضمن قدردانی از حضور سطح عالی ایران، بر همفکری علما برای مقابله با تهاجم فرهنگی به ارزشهای دینی جوانان تأکید کرد.
حجتالاسلام شهریاری در این اجلاس بر لزوم خودسازی، تهذیب نفس و بهروز بودن علمای دین تأکید کرد و طی آن، دعوتنامه رسمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را برای عضویت مفتی اعظم سنپترزبورگ ابلاغ نمود که با استقبال بیقیدوشرط وی مواجه شد. همچنین در این رویداد بینالمللی، «عبدالرضا راشد»، رایزن فرهنگی جدید سفارت ایران در مسکو، رسماً به عنوان نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در فدراسیون روسیه معرفی شد تا فصل جدیدی از تعاملات نخبگانی و مذهبی میان دو کشور آغاز شود.
نظر شما