به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قدم‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف به ویژه محرومیت زدایی در گیلان برداشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از اجرای پروژه‌هایی با اعتبار ۱,۹۲۷ میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد و بیان کرد: از این میزان اعتبار ۸۳ پروژه روستایی اجرای طرح‌های هادی با اعتباری بالغ ۱۳۲ میلیارد تومان تحقق یافته است.

دائمی از اجرای ۱۱۶ پروژه بازنگری و تهیه طرح هادی روستایی خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه‌ها با اعتبار ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده که در طرح فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی از صدور حدود ۶۳۰۰ برگ سند روستایی و شهری در گیلان خبر داد و افزود: این تعداد تثبیت مالکیت در حوزه روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از سال گذشته تاکنون صورت گرفته است.

تحویل ۶۷۴ هکتار زمین برای متقاضیان در روستاها

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از تحویل ۶۷۴ هکتار زمین برای متقاضیان در روستاها خبر داد و اضافه کرد: این مقدر اراضی در قالب تفویض اراضی منابع طبیعی در داخل طرح‌های هادی در روستاها برای ساخت مسکن به روستاییان داده شده است.

دائمی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن در روستاها با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در یکسال گذشته بیش از ۴ هزار واحد مسکونی در روستاهای گیلان در چارچوب نهضت ملی مسکن با اعتبار ۱,۷۸۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی از ساخت ۱۷۱۷ واحد مسکونی در شهرهای گیلان خبر داد و افزود: این تعداد مسکن در قالب ۱۴ پروژه مسکن سازی و در ۷ شهر گیلان ساخته می‌شود.

دائمی با اشاره به تغییر نگرش و رویکرد دولت سیزدهم در سال جاری و آتی در حوزه نهضت ملی مسکن بیان کرد: با تحویل زمین برای ساخت مسکن در روستاهای حریم شهر مهاجرت معکوس از شهر به روستا کلید می‌خورد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان ادامه داد: سهمیه گیلان برای تأمین زمین در روستاهای حریم و خارج از حریم شهر ۱۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.

وی از شناسایی ۴۰۲ هکتار زمین در قالب مهاجرت معکوس و نهضت ملی مسکن در گیلان خبر داد و افزود: از این میزان ۱۴۵ هکتار در شورای مسکن استان مصوب شده و ۱۰۰ هکتار هم در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است‌.

مدیرکل بنیاد مسکن از واگذاری ۴۵ هکتار زمین به متقاضیان مسکن با حضور مسؤولان رده بالای ملی خبر داد و بیان کرد: دهکده شهری در گیلان با واگذاری زمین روستایی برای اجرای نهضت ملی مسکن راه اندازی می‌شود.

دائمی با اشاره به سهمیه ۶ هزار و ۱۲۴ واحدی مسکن محرومان برای گیلان اضافه کرد: از این تعداد ۵ هزار ۸۶۰ نفر موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شدند که ۳۳۰۰ واحد به مرحله بهره برداری رسیده است.

مقاوم سازی ۵۹ درصد مسکن‌های روستایی گیلان

وی از مقاوم سازی ۵۹ درصد مسکن‌های روستایی گیلان خبر داد و افزود: ساخت مسکن در روستاها بر اساس نقشه‌های نظام مهندسی و فرایند استانداردها ساخته می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان بیان کرد: سهمیه گیلان در این بخش از ۷ هزار واحد به ۱۱ هزار واحد افزایش یافته است.

دائمی از کمک بلاعوض به ۶۳ خانوار از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) در گیلان خبر داد و اضافه کرد: برای این تعداد افراد یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان کمک بلاعوض شده است.

وی ادامه داد: خیرین گیلانی در یک سال اخیر ۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به حساب ۱۰۰ کمک کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از بهره‌برداری ۸۳ پروژه در دهه فجر امسال خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه‌ها با اعتبار ۱۳۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

دائمی با بیان اینکه خبرنگاران گیلانی می‌توانند خانه دار شوند، گفت: بنیاد مسکن گیلان آمادگی دارد با کمک راه و شهرسازی نسبت به تأمین مسکن اقدام کند.