  1. استانها
  2. ایلام
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۷

تردد بیش از ۲۲۰ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

تردد بیش از ۲۲۰ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۲۰ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته بیش از ۲۲۰ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۷۵هزار و ۱۸۶نفر زائر از کشور خارج شده و ۴۵هزار و ۵۴۸ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.

کد مطلب 6902365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها