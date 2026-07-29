تردد بیش از ۲۲۰ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته بیش از ۲۲۰ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۷۵هزار و ۱۸۶نفر زائر از کشور خارج شده و ۴۵هزار و ۵۴۸ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.