فاز نخست نهضت ملی مسکن کاشان ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی آراسته چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فاز اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن در قالب ساخت یک‌هزار و ۴۵۵ واحد مسکونی، بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: مجموع مساحت این واحدهای مسکونی ۹۰ تا ۱۱۰ مترمربعی، حدود هفت هکتار و پروانه همه آنها اخذ و سقف طبقات هفتم آن هم اکنون در حال احداث است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان اضافه کرد: برای فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان، ۴۰ و نیم هکتار زمین در فاصله ۱۰ کیلومتری فاز اول تخصیص یافته است.

آراسته اضافه کرد: در فاز دوم، ساخت سه هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب چهار و ۶ طبقه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۷ هزار نفر تاکنون در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان کاشان ثبت نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد، حدود ۱۳ هزار متقاضی تأیید نهایی شدند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: در شهرهای کاشان، نیاسر، قمصر، برزک، مشکات، جوشقان قالی، کامو و چوگان بیش از ۲۱ هکتار از زمین‌های دولتی در قالب الحاق به محدوده در فازهای مختلف برای ساخت مسکن اختصاص یافته است.

