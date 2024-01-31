۵۳۰ هزار قطعه طیور بومی در استان بوشهر واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با بیماری‌های طیور تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی را در دستور کار داریم.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: با اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی در ۱۰ ماه اخیر ۵۳۳ هزار و ۵۱۶ دز واکسن مقاوم به حرارت در راستای ایمن سازی طیور بومی در استان بوشهر توزیع شد.

وی بیان کرد: این طرح که برای مبارزه با بیماری ویروسی نیوکاسل اجرا می‌شود و استفاده آن به جهت سهولت ریختن در ظرف آبخوری آنها در اختیار روستاییان قرار گرفت.

تنگستانی گفت: این طرح در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، حفظ سرمایه طیور بومی روستایی، حفظ ذخایر ژنتیکی و آمادگی و هماهنگی اکیپ‌ها در شرایط خاص و تهدیدات بیوتروریسم است.

وی تصریح کرد: این بیماری در صورت شیوع نه تنها ممکن است باعث از بین رفتن طیور منطقه شود بلکه تهدیدی جدی برای مرغداری‌های صنعتی که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مهم مطرح هستند نیز هست.