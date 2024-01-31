برگزیدگان هجدهمین جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان هجدهمین جشنواره شعر فجر، شامگاه امروز چهارشنبه یازدهم بهمن در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:

بخش کودک و نوجوان

اسماعیل الله‌دادی با مجموعه «بعضی از پرنده‌ها شاعرند» برگزیده جشنواره شعر فجر شد و جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی این بخش را به خانه برد.

«شعرهای رودخانه» از محمود پوروهاب در این بخش شایسته تقدیر شد و ۷۵ میلیون تومان به این شاعر اهدا شد.

مریم زندی، غلامرضا بکتاش و بابک نیک‌طلب داوران این بخش بودند.

بخش درباره شعر

هیئت داوران دو اثر زیر را به صورت مشترک در این بخش شایسته تقدیر دانست.

مهدی علیایی مقدم برای کتاب «شعر سپید: پژوهشی در باب قالبی بی‌قافیه» از نشر نامک

زهرا سید یزدی و مرضیه خافی برای کتاب «فهرست توصیفی - تحلیلی مقالات مربوط به فردوسی و شاهنامه از سال ۱۲۹۴ تا ۱۳۸۰» از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

این دو اثر لوح تقدیر، تندیس به همراه جایزه ۷۵ میلیونی را به خانه بردند.

سعید مهدوی فر برای کتاب «خاقانی‏نامه (دفتر اول)» از‬ انتشارات ادبیات لوح تقدیر تندیس و جایزه ۲۵۰ میلیونی این بخش را به خود اختصاص داد.

وحید عیدگاه طرقبه ای قربان ولیئی حسنا محمدزاده داوران این بخش بودند.

بخش شعر بزرگسال

گروه شعر نو

حنیف خورشیدی برای کتاب «ندرت ناگوار مرگ» از انتشارات شب چله شایسته تقدیر شد و لوح تفدیر، تندیس و به همراه مبلغ ۷۵ میلیون را به خانه برد.

محمدباقر کلاهی اهری برای کتاب «ای زیبارو خدا خیرت دهد» از نشر مهر و دل نیز در این بخش به عنوان برگزیده لوح تقدیر، تندیس و جایزه ۲۵۰ میلیونی را دریافت کرد.

گروه محاوره

علیرضا طبایی بر ای کتاب «عشق تو نمی‌میرد» مجموعة ترانه علیرضا طبایی از انتشارات آرادمان شایسته تقدیر شد و لوح تقدیر، تندیس به همراه مبلغ ۷۵ میلیون تومان را دریافت کرد.

امیرعلی سلیمانی برای کتاب «محاورات» از نشر نزدیک‌تر به عنوان اثر برگزیده این بخش لوح تقدیر، تندیس به همراه جایزه ۲۵۰ میلیون تومانی را به خانه برد.

گروه کلاسیک

حمید مبشر برای کتاب «کوچه بارانی اشراق» از انتشارات شهرستان ادب به عنوان اثر شایسته تقدیر این بخش لوح تقدیر، تندیس و مبلغ ۷۵ میلیون تومان را به خود اختصاص داد.

حسین دهلوی برای کتاب «دل‌بستگی» از انتشارات سوره مهر به عنوان برگزیده این بخش لوح تقدیر، تندیس و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داد.