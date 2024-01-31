سید محمود حسینی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر تعداد پروژه‌های دهه مبارک فجر شامل افتتاحی و کلنگ زنی در سطح استان هزار و ۱۴۷ پروژه با اعتبار ۹ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۳۱ پروژه با ارزش هشت هزار و ۷۲ میلیارد تومان افتتاح و ۱۱۶ پروژه با هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های دهه فجر برای هزار و ۱۰۰ نفر شغل ایجاد می‌کند، گفت: بیشترین تعداد پروژه مربوط به شهرستان ساری با ٢٠٢ پروژه و کمترین آن مربوط به شهرستان نوشهر با ٢٧ پروژه است و بیشترین آمار افتتاح پروژه‌ها از لحاظ اعتباری در شهرستان بابل هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان و کمترین میزان مربوط به شهرستان کلاردشت با پنج میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: بیشترین آمار کلنگ زنی مربوط به شهرستان ساری با ٢٠ پروژه و کمترین مربوط به شهرستان‌های فریدونکنار و جویبار با یک پروژه و بیشترین آمار افتتاح حوزه شهرداری‌ها مربوط به شهر قائمشهر با ٢٨ پروژه و کمترین مربوط به شهرداری‌ها هادی شهر، نشتارود، چالوس، کتالم و ساداتشهر، کیاسر، نکا و پل سفید با یک پروژه است.

استاندار مازندران به دستاوردهای دوساله در استان افزود: طی دوسال اخیر چهار هزار و ۳۶۰ پروژه در استان اجرا شد که نسبت به قبل ۶۵ درصد رشد داشته است و افزایش اعتبار پروژه‌های افتتاحی در دوسال اخیر نسبت به دوساله پایانی دولت را شاهد بودیم و میزان آن از ۱۱ هزار میلیارد تومان در دولت قبل به ۲۷ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان در دو سال اخیر رسید که رشد ۵۰ درصدی داشته است.