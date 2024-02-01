به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، طرحها و پروژههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در حوزه راههای شریانی، اصلی و فرعی ۳۲۶ کیلومتر روکش آسفالت با اعتباری بالغ بر چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و بهسازی و احداث ۱۶ دستگاه پل با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با بیان اینکه در زمینه احداث، بهسازی و آسفالت راههای روستایی نیز قدمهای خوبی برداشته شده است، افزود: ۸۹ کیلومتر راه روستایی با اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح میشود و مردم روستایی از آنها بهرهمند خواهند شد.
شیروانی، تصریح کرد: در حوزه حملونقل در راستای بهبود وضعیت حملونقل کالا، ۱۴ شرکت حملونقل کالا با سرمایهگذاری دو هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
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