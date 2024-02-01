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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

هم‌زمان با ایام دهه فجر؛

۸۹ کیلومتر آسفالت راه روستایی در لرستان افتتاح می‌شود

۸۹ کیلومتر آسفالت راه روستایی در لرستان افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از افتتاح ۸۹ کیلومتر راه روستایی هم‌زمان با ایام دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: هم‌زمان با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، طرح‌ها و پروژه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه راه‌های شریانی، اصلی و فرعی ۳۲۶ کیلومتر روکش آسفالت با اعتباری بالغ بر چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و بهسازی و احداث ۱۶ دستگاه پل با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه در زمینه احداث، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی نیز قدم‌های خوبی برداشته شده است، افزود: ۸۹ کیلومتر راه روستایی با اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود و مردم روستایی از آنها بهره‌مند خواهند شد.

شیروانی، تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل کالا، ۱۴ شرکت حمل‌ونقل کالا با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6011127

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