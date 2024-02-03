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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۵

توسط انتشارات مهراندیش انجام شد؛

عرضه «نیمه‌نامه‌ها»ی یک‌نویسنده در کتابفروشی‌ها

عرضه «نیمه‌نامه‌ها»ی یک‌نویسنده در کتابفروشی‌ها

کتاب «نیمه نامه‌ها» نوشته لیلا جلینی توسط انتشارات مهراندیش منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نیمه‌نامه‌ها» نوشته لیلا جلینی به‌تازگی توسط انتشارات مهراندیش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

لیلا جلینی نویسنده این‌کتاب متولد ۱۳۵۷ و فارغ‌التحصیل ادبیات نمایشی است. او پیش‌تر کتاب‌های «صفر مرزی» (انتشارات امیرکبیر)، «منیرو» (انتشارات امیرکبیر)، «خیال کال» (نشر افق بی پایان) و مجموعه «داستان زنی که اتفاقاً منم» (نشر صاد) را در کارنامه خود ثبت کرده است.

نویسنده این‌کتاب می‌گوید نیمه‌نامه‌ها، نیمه‌نامه است؛ مثل جنینی ناقص‌الخلقه، نیمه‌زیبا نیمه‌نازیبا، نیمه‌انسان نیمه‌فرشته و نامه‌هایی که در آن چاپ شده‌اند، نوشته‌هایی هستند که معلوم نیست اولین‌شان کدام است و آخرین‌شان کدام؛ نامه‌هایی که بی سلام آغاز، و بی‌روی ماهت را می‌بوسم تمام می‌شوند.

این‌کتاب با ۱۱۲ صفحه و قیمت ۱۱۵ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 6011158

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