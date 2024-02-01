اکران ۱۶ اثر جشنواره فیلم فجر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فیض منش روز پنجشنبه در آئین رونمایی از پوستر چهلو دومین دوره جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه رویداد بزرگ و بین المللی جشنواره فیلم فجر در تهران از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار و ۳۳ اثر در تهران اکران میشود، اظهار کرد: امکان اکران همزمان در شهرستانها به همت سینماداران و اداره کل ارشاد فراهم شده و استانهای کشور میتوانند همزمان با تهران از این رویداد بهره ببرند.
وی افزود: فیلمهایی مانند ملکه، آپاراتچی، در آرزوی پروانه، ساعت جادویی، شکار حلزون، نبودنت، نپتون، جزو فهرست اکران فیلمها در همدان است.
وی ادامه داد: آئین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر روز یکشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی مهر قدس همدان با حضور سینما دوستان و اکران یک فیلم از جشنواره برپا میشود و اگر استقبال مردم از جشنواره چشمگیر باشد این امکان وجود دارد که سه سالن در شهر همدان درگیر اکران فیلمهای جشنواره فجر شود.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: رویداد اکران همزمان فیلمهای جشنواره در استانهای کشور اتفاق نویی در حوزه سینما است و علاقمندان میتوانند فیلمهای متنوع و تازه تولید شده با موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عاشقانه را به تماشا بنشینند.
فیض منش افزود: در کنار اکران فیلمها این فرصت فراهم شده که مؤسسات تولید فیلم، آموزشگاههای آزاد، انجمن سینمای جوان و خانه سینما از این فرصت برای جذب هنرمند استفاده کنند.
وی ادامه داد: بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره چهلودوم فیلم فجر، امسال چهار سامانه آیتیک (iticket.ir)، ایرانتیک (irantic.com)، سینماتیکت (cinematicket.org) و گیشه هفت (gisheh۷.ir)، عرضه بلیتهای جشنواره را برعهده دارند و به صورت آنلاین و اینترنتی قابل خریداری است.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: در راستای برگزاری جشنهای دهه فجر شاهد برپایی سه رویداد بزرگ و مردمی "جشنواره تجسم فجر"، "جشنواره اکران فیلمهای فجر" و "جشنواره شبهای موسیقی هگمتانه" در بهمن ماه بوده و هستیم.
فیض منش اظهار کرد: در ایام برپایی جشنواره شبهای موسیقی هگمتانه شور و نشاطی در سطح شهر همدان ایجاد شد و خانوادهها برای شرکت در این جشنواره حاضر شدند و در سطح شهرستانها نیز از این برنامه استقبال بسیار گرمی شد.
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