دیدار با خانواده شهدا روحیه بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید علی صدریان آزاد در شهر خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: ما هر چه داریم به برکت خون شهدا است.
فرماندار دشتی افزود: امروز عزت، آرامش، پیشرفت و توسعه مدیون و مرهون ایثارگری و از خودگذشتگی شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنها هستیم.
بحرانی ادامه داد: حضور در جمع والدین شهدا برای ما روحیه بخش است.
وی بیان کرد: شهرستان دشتی با تقدیم ۲۳۴ شهید نقش مهمی در دوران دفاع مقدس و دفاع از مرزهای میهن اسلامی داشته است.
بحرانی بیان کرد: دشتی مهد سرداران شهیدی است که نقش تأثیرگذاری در پیروزیهای رزمندگان اسلام داشته است.
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