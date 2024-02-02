بارش باران و برف در بیشتر مناطق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: برای روز جاری در کرمانشاه، لرستان، خوزستان، جنوب اصفهان و شمال فارس، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، همدان، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، ارتفاعات رشته کوه البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بارش برف و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

در هرمزگان، فارس، جنوب شرق کرمان، سیستان و بلوچستان، رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. در سواحل خزر بارش باران در بقیه نقاط کشور نیز بارش پراکنده انتظار می‌رود.

آسمان تهران امروز ۱۳ بهمن‌ماه ابری، در بعضی ساعت‌ها با افزایش باد و بارش برف گاهی مه رقیق و رگبار باران با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۴ درجه سانتیگراد و طی شنبه ۱۴ بهمن‌ماه نیمه‌ابری و مه رقیق به تدریج وزش باد و کاهش ابر در بعدازظهر وزش باد شدید با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز جمعه تا یکشنبه در غالب مناطق کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

طی امروز و فردا اردبیل با کمینه دمای ۵- درجه سانتیگراد سردترین و بندرعباس با بیشینه دمای ۲۷ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز استان کشور گزارش شده است.