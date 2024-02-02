بیتا احمدی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه ضعف فیلمنامه مهمترین دلیل برای نبودش در سریالهای تلویزیونی در یک دهه اخیر بوده است به خبرنگار مهر بیان کرد: تعداد زیادی از نویسندگان کاربلد تلویزیون وارد فضاهای دیگری مثل سینما و تلویزیون شدهاند؛ به همین دلیل اغلب سریالهای فعلی با سوژههای دمدستی، شخصیتهایی ضعیف و داستانهایی دور از واقعیتهای جامعه به مخاطب عرضه می شود.
احمدی اظهارکرد: دلیل این کوچ را میتوان در آشفتگی مالی سازمان صدا وسیما و خلف وعدههایی که از سوی تهیهکنندگان رقم میخورد نیز جستجو کرد. اگر نظارت سازمان بر تهیهکنندگان پررنگتر شود، فیلمنامهنویسان، عوامل فنی و بازیگران هم با اعتماد بیشتری فعالیت خواهند کرد.
ستارههایی که بین سینما و تلویزیون در رفت و آمد بودند
وی اظهار کرد: متأسفانه گویا خالی شدن تلویزیون از چهرههای کاربلد و به تبع آن ریزش مخاطب، برای مدیران سیما اهمیت چندانی ندارد. البته این روند در بلندمدت میتواند روی مخاطبان سینما هم تأثیر منفی بگذارد. به هر حال بخش عمدهای از بازیگران و کارگردانان مطرح سینما کار خودشان را از تلویزیون آغاز کردهاند.
بازیگر سریال «خواب زده» افزود: در نیمه دوم دهه هفتاد که تلویزیون دوران طلایی سریالسازی را پشت سر میگذاشت، بسیاری از ستارههای تلویزیون، در سینما هم بازیهای درخشانی ازخودشان به یادگار گذاشتند. به صورت متقابل، سینماییها هم از اینکه در مجموعه های پرمخاطب تلویزیونی بازی کنند استقبال میکردند این ارتباط نزدیک بین سینما و تلویزیون به هر 2 قالب رونق داده بود.
این بازیگر سینما و تلویزیون عنوان کرد: زندهیاد خسرو شکیبایی در حالی که ستاره سینمایایران در سالهای دهه هفتاد بود، در سریالهایی مثل «روزی روزگاری»، «خانه سبز» و «کاکتوس» هم خاطرات شیرینی برای مخاطبان رقم زد. در همین دوران کارگردانانی مثل مرحوم کیومرث پوراحمد، حسن فتحی، کیانوش عیاری، داود میرباقری، مهدی فخیمزاده، مرضیه برومند و … هم در عرصه سینما و هم در تلویزیون آثار جذابی را خلق کردند.
بازیگر فیلم سینمایی «خبر خاصی نیست» گفت: اخیراً عنوان شد که بودجه سال آینده تلویزیون چند برابر شده است، اما آیا این افزایش بودجه لزوماً به افزایش کیفیت آثار نمایشی هم میانجامد یا نه؟ فکر میکنم تلویزیون در حوزه آثار نمایشی بیش از آنکه به افزایش بودجه وابسته باشد، نیازمند مدیریت مالی صحیح و استفاده از هنرمندان توانمند است.
دیدن سریال هایی مثل «بوعلی سینا» و «سربداران» کلاس درس بود
بازیگر فیلم «خبر خاصی نیست» افزود: در دورهای مجموعههایی مثل «بوعلی سینا»، «سربداران»، «امام علی (ع)»، «روزگار قریب» و «روزی روزگاری» از تلویزیون پخش میشد که بینندگان آن از سطوح مختلف جامعه بودند. خاطرم است که در دورههای بازیگری که زیر نظر زندهیادان حمید سمندریان و امین تارخ داشتم، گاهی دیدن همین مجموعههای تلویزیونی به عنوان تکلیف به عهده هنرجویان گذاشته میشد؛ چراکه سریالها برای بازیگران، فیلمنامهنویسان و عوامل فنی جوان در بخشهای مختلف یک کلاس درس بود.
وی افزود: اگرچه برای بازیگران جوان حضور در سینما به دلیل ویژگیهای هنری جذابیت بیشتری دارد، اما تلویزیون هم به علت گستره وسیع مخاطبانش میتواند یک سکوی پرتاب باشد. کیفیت فیلمنامه، داستان جذاب و حضور عوامل حرفهای زمینه ماندگاری یک اثر را فراهم میکند حالا آن کار میتواند در قاب تلویزیون باشد و یا اینکه روی پرده نقرهای به مخاطبان عرضه شود.
احمدی درباره آخرین فعالیتهای خود نیز گفت: یکی دو پیشنهاد سینمایی و تلویزیونی داشتم که در پذیرفتن آن ها مردد بودم. عجلهای ندارم و نمیخواهم به قیمت دیده شدن، در هر کاری حاضر باشم. البته اخیراً هم برای نقشی در یک کار سینمایی با من تماس گرفتند که این یکی واقعاً جای کار دارد؛ شخصیتی است که در جریان داستان فیلم تأثیرگذار است و به اصطلاح از آن نقشهایی است که آدم را وسوسه میکند.
وی در پایان بیان کرد: در مقاطعی که سر پروژهای نیستم، حتماً از تمرینات بازیگری برای آمادگی بدنی و ذهنی خودم استفاده میکنم. از سوی دیگر سعی میکنم با دیدن فیلمهای خوب و اجراهای تئاتر از این فضا دور نشوم. به این آثار علاوه بر جنبههای سرگرمکننده و لذتبخشی که دارد به عنوان کلاسهای ناملموس آموزش بازیگری نگاه میکنم.
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