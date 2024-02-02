بارش برف در برخی معابر پایتخت/ از تردد غیرضروری خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر درباره آخرین وضعیت جوی پایتخت گفت: از صبح امروز دوباره در برخی از معابر شهری شاهد بارش برف هستیم.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان درخواست کرد رفت و آمد خود را مدیریت و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

کشیر خطاب به رانندگان هشدار داد: تجهیزات ایمنی اعم از زنجیر چرخ همراه خود داشته باشند و قبل از حرکت از آماده به کار بودن سیستم گرمایشی خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی بیان داشت: بر اساس نقشه‌های ترافیکی، در بزرگراه‌های تهران- کرج و تهران-شهریار ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است همچنین در محدوده تهران -رودهن و تهران - پاکدشت نیز ترافیک نیمه سنگین مشاهده شده است.