برتری استرالیا برابر کره جنوبی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز جمعه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه «الجنوب» قطر با قضاوت «احمد ابوبکار الکف» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود استرالیا به پایان رسید.

تک گل نیمه اول را «کریگ گودوین »(۴۲) برای استرالیا به ثمر رساند.

نیمه اول

تیم ملی استرالیا در مرحله یک هشتم نهایی با پیروزی ۴ بر صفر برابر اندونزی به این مرحله راه پیدا کرد و کره جنوبی هم پس از پیروزی سخت در ضربات پنالتی برابر عربستان راهی یک چهارم نهایی شد. نیمه اول این دیدار بیشتر در اختیار تیم کره جنوبی بود و استرالیایی‌ها تلاش می‌کردند خط دفاعی خود را مستحکم نگه دارند.

در دقیقه ۳۲ این دیدار تیم کره جنوبی موفق شد به وسیله «هوانگ هی چان» دروازه استرالیا را باز کند اما کمک داور آفساید بازیکنان این تیم را اعلام کرد.

در دقیقه ۴۲ تیم استرالیا در یکی از معدود حملات خود موفق شد توسط «کریگ گودوین» به گل برسد و دورازه کره جنوبی را باز کند. نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود استرالیا به پایان رسید.