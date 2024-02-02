کاهش شعاع دید افقی در منطقه فرودگاهی زاهدان به ۵۰ متر

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: وزش باد شدید تا بیشینه ۷۹ کیلومتر بر ساعت عصر امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ زاهدان را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را به ۵۰ متر کاهش داد.

وی ادامه داد: در بخش نصرت آباد, بیشینه سرعت باد به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا ۵۰ متر کاهش داد.

ملاشاهی بیان کرد: طبق هشدار صادر شده سطح نارنجی جوی (شماره ۳۰)، تا شنبه در نواحی مرکزی و غربی باد شدید و گردوخاک انتظار می‌رود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: ساکنان مناطق تحت تأثیر، از تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبار آلود شدن هوا خودداری کرده و احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از گلخانه‌ها و محصولات و پرهیز از کار در ارتفاعات جدا پرهیز کنید.