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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۶:۴۳

عبادی عنوان کرد؛

افزایش تخت‌های بیمارستانی باید همراه با تأمین نیروی انسانی باشد

افزایش تخت‌های بیمارستانی باید همراه با تأمین نیروی انسانی باشد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص همزمان با افزایش تخت‌های بیمارستانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت: کمبود نیروی پرستاری یکی از مشکلاتی است که مراکز درمانی و پرستاران ما از آن رنج می‌برند و وزارت بهداشت در تلاش است تا با جذب و استخدام نیروی جدید، این کمبود را جبران کند.

وی افزود: در کنار افزایش تخت‌های بیمارستانی باید برای تربیت و آموزش نیروی مورد نیاز مراکز درمانی توجه و اهتمام ویژه داشت تا در سال‌های آینده با بحران نیروی انسانی مواجه نشویم.

عبادی ادامه داد: در توسعه خدمات سلامت، باید بیشتر از درمان روی سبک زندگی مردم کار کنیم، اگر بخواهیم، کار عمیق و مستمر انجام دهیم باید در حوزه پیشگیری و بهداشت کار کنیم که بهترین راه آن اصلاح سبک زندگی مردم با استفاده از شواهد علمی، آموزه‌های دینی و ظرفیت‌های فرهنگی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از ائمه جماعات و جمعه خواست اصلاح سبک زندگی را ترویج و به حوزه سلامت کمک کنند.

عبادی گفت: از مقامات سیاسی انتظار می‌رود که درخواست‌ها بیشتر از آنکه توسعه تخت‌های بیمارستانی باشد، توسعه خدمات سلامت و خدمات بهداشتی باشد، چراکه منجر به افزایش اثربخشی و کارایی می‌شود.

کد مطلب 6012578
حبیب احسنی پور

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