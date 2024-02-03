به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت: کمبود نیروی پرستاری یکی از مشکلاتی است که مراکز درمانی و پرستاران ما از آن رنج می‌برند و وزارت بهداشت در تلاش است تا با جذب و استخدام نیروی جدید، این کمبود را جبران کند.

وی افزود: در کنار افزایش تخت‌های بیمارستانی باید برای تربیت و آموزش نیروی مورد نیاز مراکز درمانی توجه و اهتمام ویژه داشت تا در سال‌های آینده با بحران نیروی انسانی مواجه نشویم.

عبادی ادامه داد: در توسعه خدمات سلامت، باید بیشتر از درمان روی سبک زندگی مردم کار کنیم، اگر بخواهیم، کار عمیق و مستمر انجام دهیم باید در حوزه پیشگیری و بهداشت کار کنیم که بهترین راه آن اصلاح سبک زندگی مردم با استفاده از شواهد علمی، آموزه‌های دینی و ظرفیت‌های فرهنگی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از ائمه جماعات و جمعه خواست اصلاح سبک زندگی را ترویج و به حوزه سلامت کمک کنند.

عبادی گفت: از مقامات سیاسی انتظار می‌رود که درخواست‌ها بیشتر از آنکه توسعه تخت‌های بیمارستانی باشد، توسعه خدمات سلامت و خدمات بهداشتی باشد، چراکه منجر به افزایش اثربخشی و کارایی می‌شود.