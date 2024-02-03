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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری

رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: براساس آمار موجود در وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰ ماه نخست امسال مجموعاً ۱۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۱۰ ماه، ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۸ میلیون و ۵۶۱ هزار تن، افزایش ۸۸.۵ و ۲۵.۲ درصدی را نسبت به ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقم زده‌است.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور افزود: از مجموع عملکرد فوق، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به‌ترتیب برابر با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون و ۲۶۱ هزار تن است که در بخش‌های جاده‌ای و ریلی، به‌ترتیب رشد ۴۶ درصدی و یک درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل محقق شده‌است.

رشد ۱۲.۱ درصدی ترانزیت ریلی طی ۱۲ ماه

هادیان‌فر ادامه‌داد: در دی امسال و با تداوم رشد جهش‌گونه ترانزیت ماهانه در سال جاری، عملکرد یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۱۳۸ تن حاصل شده که بدین ترتیب، رشد نقطه به نقطه ۸۷ درصدی نسبت به دی سال قبل ثبت شده‌است. در این ماه، ترانزیت جاده‌ای کالاهای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۶۱۵ هزار و ۸۱۹ تن و ۸۲۳ هزار و ۳۱۹ تن، افزایش ۳۷۴ درصدی و ۴۲.۱ درصدی را نسبت به دی سال‌گذشته داشته و ترانزیت ریلی مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی با عملکرد ۱۶۷ هزار تن، رشد ۱۲.۱ درصدی داشته است.

به گفته هادیان‌فر، در دی سال جاری، به‌ترتیب افزایش ۱۹۳ درصدی و ۴۱ درصدی ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال گذشته و همچنین؛ به‌ترتیب افزایش ۸۵ درصدی و ۲۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای و ریلی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال‌گذشته محقق شده‌است.

کد مطلب 6012765
زهره آقاجانی

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