اعزام ۱۲۰ نفر از فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری به شهر مقدس قم

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری عملیات رمضان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای این عملیات در حال انجام است تا به این ترتیب در ماه مبارک رمضان حداکثر ظرفیت‌های موجود استان به کار گرفته شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: عملیات رمضان با محوریت حفظ و تدبر ۳۰ آیه از قرآن کریم برگزار خواهد شد و هدف اساسی این عملیات نیز این است که در این ماه مبارک بیشترین استفاده از قرآن شده و اکثر افراد جامعه با موضوعات و معارف قرآنی درگیر شوند.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود حداکثر ظرفیت‌های موجود در چهارمحال و بختیاری در فضاهای فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و… به کار گرفته شوند تا به این ترتیب یک برنامه مناسب و در شأن قرآن برگزار شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر با اشاره به برگزاری نشست‌های تبیینی عملیات رمضان پیش از فرا رسیدن این ماه مبارک، گفت: عنوان این نشست‌ها "گعده‌های قرآنی زندگی با آیه‌ها" است که در سطوح استانی و شهرستانی برگزار می‌شوند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مقرر است ۱۲۰ نفر از فعالان شاخص و برگزارکننده جلسات قرآنی، نخبگان دانشگاهی و اساتید گفتمانی، معلمان دغدغه‌مند قرآنی و مبلغین شاخص استانی برای حضور در گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها که در شهر مقدس قم و در دارالقرآن حضرت علامه طباطبایی رحمت‌الله علیه برگزار می‌شود دعوت شوند.

وی عنوان کرد: هدف از حضور فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری در گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها که در شهر قم برگزار می‌شود استفاده از معارف قرآن، انگیزه بخشی به این گروه از فعالان قرآنی و تبیین عملیات ماه مبارک رمضان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه در دفتر نماینده ولی فقیه در استان حضور خواهند داشت و موضوع برنامه گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها تبیین می‌شود، پس از این نشست حرکت به سمت شهر مقدس قم آغاز می‌شود و برنامه در دو روز پنج‌شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: آیت‌الله عابدینی که از علمای شاخص مباحث قرآنی هستند، حجت‌الاسلام والمسلمین همتیان و آیت‌الله ملکی از جمله افرادی هستند در گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها که در شهر قم برگزار می‌شود حضور خواهند داشت بنابراین می‌توان گفت تلاش شده از حداکثر ظرفیت موجود در این شهر از جمله اساتید، نخبگان، علما همچنین دارالقرآن علامه طباطبایی استفاده شود.

وی بیان کرد: یکی از رویکردهای برگزاری گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها در شهر مقدس قم این است که مخاطبان حاضر در این برنامه فضای قرآنی و معنوی متفاوتی را تجربه کنند همچنین از معارف قرآن کریم بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر افزود: بنابراین در برنامه گعده قرآنی زندگی با آیه‌ها مقرر است جلساتی در شهرهای شهرکرد و قم برگزار شود همچنین برگزاری گعده‌های صمیمی و گفت‌وگو محور در دستور کار قرار دارد که بر اساس دومین رویکرد این برنامه عملیات ماه مبارک رمضان نیز در طی این جلسات تبیین خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در پایان این برنامه عهد و پیمانی نسبت به قرآن کریم در حرم مطهر حضرت معصومه (س) بسته می‌شود و افراد بر این اساس متعهد می‌شوند با توجه به توان خود برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهند که موجب پررنگ شدن نقش قرآن در ایام ماه مبارک رمضان و کیفی شدن فضای معارف و تدبر در قرآن شوند.

وی عنوان کرد: البته سلسله نشست‌های شهرستانی نیز با عنوان گعده‌های قرآنی زندگی با آیه‌ها و با حضور فعالین قرآنی و کنشگران فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان اعم از مبلغین، بانوان، مدیران مراکز قرآنی، مدیران کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، کانون‌های فرنگی و هنری، هیأت امنای مساجد و… برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر اضافه کرد: در همین راستا نشستی نیز با حضور فعالین رسانه‌ای اعم از خبرنگاران، مدیران کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود تا به این ترتیب حداکثر ظرفیت رسانه‌ای برای پیش بردن برنامه عملیات ماه مبارک رمضان به میدان آورده شود.