ضبط ۲۲۰ هزار دلار در فرودگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی گفت: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مشهد به پرونده قاچاق ۲۲۰ هزار دلار آمریکا به ارزش ۹۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و جوابیه استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ارزهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۷۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال جریمه معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز کشف شده محکوم کرد.

مدنی گفت: با گزارش پلیس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد پیرامون کشف ارز قاچاق از یک مسافر به مقصد استامبول، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.