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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

مدنی اعلام کرد؛

ضبط ۲۲۰ هزار دلار در فرودگاه مشهد

ضبط ۲۲۰ هزار دلار در فرودگاه مشهد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، از ضبط ۲۲۰ هزار دلار آمریکا در فرودگاه مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی گفت: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مشهد به پرونده قاچاق ۲۲۰ هزار دلار آمریکا به ارزش ۹۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و جوابیه استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ارزهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۷۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال جریمه معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز کشف شده محکوم کرد.

مدنی گفت: با گزارش پلیس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد پیرامون کشف ارز قاچاق از یک مسافر به مقصد استامبول، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6012855

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